EEUU envía a Venezuela más de 6.000 kilos de suministros médicos prioritarios

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció este viernes que ha enviado más de 6.000 kilos de suministros médicos prioritarios, una acción enmarcada en el programa de Washington para la transición en el país caribeño tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.

«Por orden del presidente (Donald) Trump, EE.UU. envió hoy por avión los primeros 25 palés (más de 6.000 kilogramos) de suministros médicos prioritarios al pueblo venezolano como parte del plan de tres fases de la administración para la estabilización, recuperación y transición de Venezuela», aseguró en un comunicado el viceportavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Estos medicamentos críticos están destinados a venezolanos de todo el país que requieran atención médica urgente y supone el «primer envío de un esfuerzo significativo para aumentar el suministro de suministros médicos críticos a Venezuela».

Washington considera que estos envíos ayudarán a estabilizar el sistema de salud venezolano, lo cual «atraerá inversión responsable del sector privado y ayudará a Venezuela a avanzar hacia una mayor autosuficiencia, en consonancia con nuestro enfoque de promover el comercio y no la ayuda».

«EE.UU. continúa trabajando con las autoridades interinas de Venezuela para ejecutar nuestro plan de tres fases para apoyar la recuperación económica y la reconciliación política de Venezuela. Esta entrega impulsa la transición del país hacia una Venezuela estable, próspera y democrática que sirva como mercado para los productos e innovaciones estadounidenses en nuestra región», concluye el escrito.

Tras la captura a principios de enero del expresidente venezolano Nicolás Maduro a manos del Gobierno de Donald Trump la Casa Blanca ha establecido un proceso en tres fases para la transición venezolana y ha decidido que por el momento éste será gestionado, bajo supervisión de Washington, por el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.