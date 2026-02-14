Cuatro medidas inteligentes para reducir su factura fiscal de 2025 según las nuevas normas

La Ley de la Gran y Hermosa Ley de Impuestos (OBBBA) introdujo cambios permanentes largamente esperados en el código tributario. También introdujo exenciones fiscales a corto plazo con límites estrictos y reducciones graduales , muchas de las cuales solo estarán disponibles hasta 2028 o 2029. Aquí tiene cuatro maneras de aprovechar al máximo las disposiciones temporales de la OBBBA al presentar su declaración de impuestos de 2025 y planificar con anticipación.

1. No descarte detallar sus deducciones

La OBBBA aumenta temporalmente el límite de deducción de impuestos estatales y locales (SALT) de $10,000 a $40,000 (para parejas casadas que presentan una declaración conjunta y personas que presentan una declaración individual). Este límite superior se aplica de 2025 a 2029.

Haga cálculos: Para 2025, la deducción estándar es de $31,500 para matrimonios y $15,750 para solteros. Si sus deducciones detalladas totales —incluyendo intereses hipotecarios, donaciones benéficas e impuestos estatales y locales (hasta el nuevo límite de $40,000)— superan su deducción estándar, debería detallarlas.

Controle sus ingresos: El nuevo límite de $40,000 para la deducción SALT no es para todos. Comienza a reducirse gradualmente si su ingreso bruto ajustado modificado supera los $500,000 (para todos los contribuyentes). Si su ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) alcanza los $600,000, su deducción SALT vuelve al límite original de $10,000.

2. Maximice las nuevas deducciones específicas, si califica

La OBBBA introdujo varias deducciones temporales por encima de la línea (disponibles tanto si detalla sus deducciones como si no) para ayudar a los trabajadores de ingresos medios. Sin embargo, tienen límites de ingresos y beneficios muy estrictos.

Deducción por horas extras calificadas: Con un límite de $25,000 para parejas casadas que presentan una declaración conjunta y $12,500 para personas solteras. Solo la parte extra de «medio tiempo» de su salario de tiempo y medio califica para la deducción. Para una pareja casada, este beneficio comienza a desaparecer cuando su ingreso bruto ajustado (MAGI) alcanza los $300,000 y desaparece por completo una vez que alcanza los $550,000.

Deducción por propinas calificadas: Le permite deducir hasta $25,000 de propinas calificadas por declaración de impuestos, ya sea que presente su declaración como casado o soltero. La deducción solo está disponible para las propinas declaradas formalmente en un Formulario W-2 o Formulario 1099. Se reduce drásticamente para las personas con mayores ingresos, comenzando con un Ingreso Bruto Ajustado (MAGI) de $300,000 para parejas casadas y $150,000 para solteros, y se elimina por completo a partir de $550,000 y $400,000, respectivamente.

Deducción de intereses por préstamos para automóviles: Esta deducción temporal le permite deducir hasta $10,000 de intereses pagados por un préstamo para un vehículo nuevo de uso personal con ensamblaje final en EE. UU. (Se excluyen los arrendamientos). Comienza a reducirse gradualmente a partir de $200,000 para parejas casadas y $100,000 para solteros, y desaparece por completo a partir de $250,000 y $150,000.

3. Personas mayores, programen con cuidado sus conversiones Roth de 2026

Si tiene 65 años o más, la OBBBA ofrece una nueva deducción temporal para personas mayores de hasta $12,000 para parejas casadas ($6,000 por cónyuge elegible) y $6,000 para contribuyentes solteros. Esta es una exención fiscal bienvenida, pero frágil.

Cuidado con la trampa del MAGI: esta deducción comienza a desaparecer para las parejas casadas con un MAGI superior a $150,000 y para los solteros con un MAGI superior a $75,000.

Modelo de conversiones Roth para 2026: Si usted es una persona mayor que se acerca al límite de ingresos brutos ajustados (MAGI) de $150,000, una conversión Roth realizada en 2026 podría aumentar sus ingresos por encima del umbral, lo que le haría perder la totalidad de esta deducción de $12,000. Consulte con su asesor para modelar cualquier conversión planificada para 2026.

4. Optimiza tus ingresos para optar a las mejores oportunidades

Muchas de las disposiciones temporales más valiosas de la OBBBA se basan en los ingresos, en particular las nuevas deducciones específicas y el límite elevado de SALT. Tenga en cuenta estas normas para la declaración de impuestos de 2025 y la planificación fiscal de 2026.

Para su declaración de 2025: aún puede influir en su MAGI de 2025 mediante:

1. Realizar contribuciones a la HSA de 2025 (antes de la fecha límite de impuestos de abril de 2026).

2. Realizar contribuciones IRA deducibles para 2025, si es elegible.

Planifique sus ingresos para 2026: si es probable que sus ingresos para 2026 se acerquen a algún umbral de eliminación gradual (como el límite de $300,000 para propinas/horas extra o el límite de $500,000 para el límite elevado de SALT), considere estrategias que ayuden a mantenerlo dentro del rango calificado.

3. Aplazar la venta de acciones altamente apreciadas para evitar obtener grandes ganancias de capital en 2026.

4. Retrasar el ejercicio de opciones sobre acciones no calificadas si hacerlo le haría superar un umbral de eliminación gradual.

5. Maximizar las contribuciones a las cuentas 401(k) y de ahorros para la salud para reducir su MAGI de 2026.

6. Posponer grandes conversiones Roth si éstas aumentarían sus ingresos por encima de los límites clave.

No se deje sorprender por las limitaciones técnicas y las reducciones graduales. Con un poco de planificación inteligente, puede obtener importantes ahorros fiscales.