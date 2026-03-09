Doctores de datos: empresas que la IA no reemplazará

P: ¿Qué tipos de negocios tienen menos probabilidades de verse afectados por la inteligencia artificial?

R: La inteligencia artificial se está integrando rápidamente en la vida cotidiana, lo que ha llevado a muchas personas a preguntarse qué implicaciones tiene para sus trabajos y negocios. Desde la redacción de correos electrónicos hasta la generación de código informático, los sistemas de IA están mejorando en la gestión de tareas que antes requerían la intervención humana.

Esto naturalmente nos lleva a la pregunta: ¿qué empresas están más a salvo de las disrupciones causadas por la IA?

La respuesta corta es que los negocios con menos probabilidades de ser reemplazados por la IA tienden a involucrar trabajo físico, relaciones humanas o entornos reales impredecibles. La IA destaca en el procesamiento de información, pero el mundo real sigue siendo caótico, complejo y muy humano.

El trabajo práctico sigue ganando

Muchos de los trabajos más difíciles de automatizar implican oficios especializados que requieren trabajar con las manos en entornos en constante cambio. Piense en electricistas, fontaneros, técnicos de climatización y mecánicos de automóviles. Cada hogar, edificio o vehículo presenta un desafío ligeramente diferente que requiere experiencia y resolución de problemas en tiempo real.

La IA puede ayudar a diagnosticar problemas más rápido, pero aún así es necesario que alguien llegue con herramientas y solucione el problema. Lo mismo aplica a paisajistas, personal de limpieza, mudanzas y control de plagas: trabajo que debe realizarse in situ y en persona, siempre.

Atención sanitaria y cuidados

Podría decirse que este es el sector más resistente a la IA y que a menudo se pasa por alto.

Enfermeras, auxiliares de salud a domicilio, fisioterapeutas y cuidadores de personas mayores dependen de la presencia humana, el contacto físico y la sintonía emocional de maneras que la tecnología simplemente no puede replicar. Lo mismo ocurre con los cuidadores infantiles y los profesionales de la salud mental: los terapeutas y consejeros ofrecen algo que va mucho más allá del procesamiento de información.

A medida que nuestra población envejece, la demanda de estos servicios sólo crecerá, lo que los convertirá en unas de las carreras más duraderas de la próxima generación.

La confianza y las relaciones importan

Otra categoría resistente son las empresas que se basan en la confianza y el criterio personal. Asesores financieros, abogados, profesionales inmobiliarios y consultores se basan en relaciones que los clientes valoran al tomar decisiones importantes.

También vale la pena señalar que algunas de estas profesiones conllevan barreras legales y de licencias que limitan en qué medida la IA puede reemplazarlas formalmente (no solo una preferencia cultural, sino también la realidad regulatoria).

Los solucionadores de problemas del mundo real

Irónicamente, las empresas que reparan y dan soporte a la tecnología pueden volverse más importantes a medida que avanza la IA.

A medida que los dispositivos, las redes y los sistemas inteligentes se vuelven más complejos, la persona promedio suele sentirse más abrumada, no menos. Cuando algo deja de funcionar o surge un problema de seguridad, la gente quiere que una persona real explique lo sucedido y ayude a resolverlo. Esa es una de las razones por las que los servicios de soporte tecnológico siguen teniendo una gran demanda, incluso a medida que la tecnología se vuelve más potente.

Manteniendo el miedo en perspectiva

La preocupación de que la tecnología elimine todo el trabajo no es nueva. A la gente le preocupaba que los cajeros automáticos eliminaran a los cajeros de banco, que las hojas de cálculo eliminaran a los contadores y que el comercio electrónico acabara con el comercio minorista por completo. En cada caso, la tecnología cambió significativamente esos campos, pero no los eliminó.

Es casi seguro que la IA seguirá un patrón similar. Las predicciones más drásticas tienden a subestimar el grado de adaptación de los humanos, la cantidad de nuevos roles que surgen y el profundo deseo que las personas aún tienen de conectar con las personas en el trabajo que más les importa.

La IA como herramienta, no como sustituto

La conclusión clave es que la IA transformará muchas industrias sin eliminar la necesidad de personal. Las empresas basadas íntegramente en el procesamiento digital de información son las más expuestas. Pero las empresas basadas en el trabajo físico, el cuidado de personas, la resolución de problemas reales y las relaciones humanas están construidas para perdurar.

Hay incluso un lado positivo: a medida que el trabajo del conocimiento se ve alterado, los oficios especializados y las profesiones de cuidado pueden experimentar un aumento en la demanda y los salarios, no solo una cuestión de supervivencia, sino un reconocimiento largamente esperado de su valor.