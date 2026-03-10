Ex oficial de DC ya está tras las rejas acusado de varias otras presuntas agresiones sexuales

Un ex oficial de policía de DC que ya está tras las rejas ha sido vinculado a varios otros casos de agresión sexual en el norte de Virginia y Maryland, dijeron los investigadores en una conferencia de prensa el lunes.

Timothy Valentin, de 30 años, fue arrestado en diciembre y acusado de cinco delitos graves, incluida violación por fuerza y ​​violación por incapacidad física o impotencia, en relación con una violación que, según la policía, ocurrió en abril de 2025.

Bryan Porter, fiscal de la Commonwealth de Alexandria, dijo que los funcionarios recibieron una orden de allanamiento y examinaron el teléfono de Valentin, que reveló que «podría haber participado en numerosos delitos de agresión sexual tanto en Maryland como en Virginia».

Un gran jurado de Alexandria emitió el lunes una acusación formal sustitutiva con delitos relacionados con otros tres incidentes ocurridos en marzo y noviembre de 2025, según Porter. Los investigadores indicaron que hay al menos 10 víctimas entre Alexandria y el condado de Prince George, Maryland, y podría haber más.

Valentin vive en Fort Washington, dijo la policía.

“Quiero reconocer la magnitud de este momento”, dijo el jefe de policía de Alexandria, Tarrick McGuire. “Quiero reconocer cuántas personas se ven afectadas por la violencia sexual. Muchos de nosotros, incluyéndome a mí, conocemos a alguien que sobrevivió a estos actos atroces”.

En casos en ambas jurisdicciones, McGuire dijo que Valentin conoció mujeres en aplicaciones de citas, las invitó a una cita y luego «finalmente, después de beber, quedaron inconscientes y él las agredió sexualmente».

La policía dijo que utilizó “múltiples aplicaciones de citas” y enfatizó que las investigaciones en ambas jurisdicciones están en curso.

Valentin fue un oficial de policía de DC hasta 2022, y McGuire dijo que las autoridades no saben por qué «su empleo terminó con MPD».

Sin embargo, Porter dijo el lunes que no hay evidencia que sugiera que Valentin cometió «algún delito mientras aún estaba empleado».

WTOP se ha puesto en contacto con la policía de DC para solicitar comentarios.

“Todos nos dedicamos a las fuerzas del orden para ayudar a la gente, y aquí hay alguien que no ayuda a la gente, o al contrario, la perjudica”, dijo Todd Lightner, subjefe de policía del condado de Prince George. “Es doloroso, sinceramente”.

Valentin enfrenta cuatro cargos de violación por fuerza, cuatro cargos de violación por incapacitación, dos cargos de adulteración, dos cargos de sodomía, dos cargos de secuestro con intención de profanar, un cargo de agresión sexual agravada por incapacitación, dos cargos de sodomía por fuerza o incapacitación y 15 cargos de filmación ilegal.

Mientras tanto, la fiscal estatal del condado de Prince George, Tara Jackson, dijo que su oficina está revisando los incidentes que ocurrieron en 2024 y 2025, y «mi oficina continuará realizando una investigación exhaustiva y revisando los cargos y la evidencia, y luego tomará una determinación sobre si le pediremos o no al gran jurado que presente una acusación».

Valentín ha estado en la cárcel en Alejandría desde diciembre y se le negó la libertad bajo fianza.

La policía de Alexandria indicó que cualquier persona que pudiera ser víctima puede llamar a la línea de denuncia al 703-746-6911 o al centro de atención a víctimas de agresión sexual de la ciudad al 703-683-7273. Cualquier otra víctima en el condado de Prince George puede llamar al 1-866-411-TIPS.