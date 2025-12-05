DC insta a las familias a que los niños estén al día con las vacunas ante la inminente fecha límite

Los líderes de DC instan a las familias a asegurarse de que sus hijos estén al día con las vacunas para el regreso a la escuela, o correrán el riesgo de perder clases hasta que lo estén.

Alrededor del 85% de los estudiantes de la ciudad cumplen con los requisitos, según la directora de Salud del Distrito de Columbia, Ayanna Bennett. Sin embargo, quienes no los cumplan serán excluidos temporalmente de la escuela a partir del 8 de diciembre, fecha límite.

Esta medida es especialmente crucial para los estudiantes de preescolar, kínder, séptimo y undécimo grado, dijo Bennett. Estas son las edades en las que los niños deben recibir las vacunas de refuerzo.

“Si entran en contacto con una de estas bacterias o virus peligrosos, los niños deben ser excluidos de la escuela por mucho más tiempo que unos pocos días para obtener una cita de vacunación”, dijo Bennett. “Así es como mantenemos a todos nuestros niños en el aula, sanos y fuera del hospital”.

Los estudiantes que no hayan recibido sus vacunas pueden visitar a su propio médico o mostrar una tarjeta de cita que indique que tienen una cita programada pero aún no han podido acudir.

El consultorio de la facultad de la Universidad Howard en Georgia Avenue ofrecerá vacunas sin cita previa el viernes, lunes y martes, dijo Bennett, y también se ofrecerán vacunas en el EdFEST del sábado .

Cedar Hill Urgent Care también está ofreciendo vacunas para el regreso a clases, dijo Bennett.

Normalmente, la ciudad empieza a «recuperarse bastante en la siguiente semana, aproximadamente, y los niños que no se han recuperado lo hacen rápidamente después de la fecha de exclusión. Nos sentimos bastante satisfechos con la situación actual», dijo Bennett.

En la mayoría de los casos, se notifica a las familias de los estudiantes que no se ponen al día y, si no se toman medidas, «vendrán a la escuela y se les dirá que, en realidad, no pueden asistir ese día», agregó.

En general, la ciudad ha avanzado, afirmó Bennett. Hace cuatro años, el 79 % de los niños de kínder habían recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). El año pasado, el 93 % de los niños de kínder la recibieron.

“Las vacunas son uno de los componentes más estables, confiables y eficaces de nuestro sistema de salud pública”, afirmó Bennett. “Realmente ha habido pocos cambios en el calendario y muy poca controversia real al respecto durante mucho tiempo. Las personas pueden confiar en los médicos que conocen y en los centros comunitarios que conocen para que les digan qué necesitan; y si se vacunan, podemos tener una comunidad libre de vulnerabilidad a brotes, como los actuales brotes de sarampión que se están produciendo en todo el país”.

La aplicación Docket en línea en vaccines.dc.gov puede ayudar a los padres a determinar qué vacuna necesita su hijo, dijo Bennett.