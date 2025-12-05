La ofensiva antimigratoria en Nueva Orleans tiene como objetivo 5.000 arrestos. ¿Es posible?

Los funcionarios del gobierno de Trump que supervisan la ofensiva migratoria lanzada esta semana en Nueva Orleans buscan realizar 5.000 arrestos, una meta que algunos líderes de la ciudad que se oponen a la operación dicen que es poco realista y requeriría detener a más que solo a delincuentes violentos.

Es una meta ambiciosa que superaría el número de arrestos durante una operación policial de dos meses este otoño en Chicago , una región con una población inmigrante mucho mayor que Nueva Orleans. Los registros de las primeras semanas de la operación en Chicago también mostraron que la mayoría de los arrestados no tenían antecedentes penales por violencia.

En Los Ángeles —el primer campo de batalla importante en el agresivo plan de inmigración del presidente Donald Trump— aproximadamente 5.000 personas fueron arrestadas durante el verano en un área donde aproximadamente un tercio de los aproximadamente 10 millones de residentes del condado de Los Ángeles son nacidos en el extranjero.

«No hay ninguna base racional para que una redada en Nueva Orleans, o en las parroquias circundantes, pueda dar como resultado cerca de 5.000 criminales, y mucho menos aquellos que son considerados ‘violentos’ según cualquier definición», dijo el jueves el presidente del Ayuntamiento de Nueva Orleans, JP Morrell.

Las cifras de la Oficina del Censo muestran que el área metropolitana de Nueva Orleans tenía una población nacida en el extranjero de casi 100.000 residentes el año pasado, y que poco menos del 60% no eran ciudadanos estadounidenses.

«La cantidad de delitos violentos atribuidos a los inmigrantes ilegales es insignificante», dijo Morrell, señalando que la delincuencia en Nueva Orleans está en mínimos históricos.

Los delitos violentos, incluidos asesinatos, violaciones y robos, han disminuido un 12% hasta octubre en comparación con el año pasado, de un total de 2.167 delitos violentos a 1.897 este año, según las estadísticas de la policía de Nueva Orleans.

Una avalancha de mensajes sobre arrestos

Agentes federales en vehículos marcados y no marcados comenzaron a desplegarse el miércoles por Nueva Orleans y sus suburbios, realizando arrestos en estacionamientos de tiendas de mejoras para el hogar y patrullando vecindarios con grandes poblaciones de inmigrantes.

Alejandra Vásquez, quien administra una página de redes sociales en Nueva Orleans que informa sobre el paradero de los agentes federales, dijo que ha recibido una avalancha de mensajes, fotos y videos desde que comenzaron las operaciones.

“Tengo el corazón destrozado”, dijo Vásquez. “Vinieron aquí a llevarse a criminales y se están llevando a nuestros trabajadores. No están aquí haciendo lo que se supone que deben hacer. Se están llevando a familias”.

Cientos de agentes de Aduanas y Protección Fronteriza y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos participan en la operación de dos meses denominada “Catahoula Crunch”.

El presidente de la Cámara de Representantes de EE. UU., Mike Johnson, originario de Luisiana, se encuentra entre los republicanos del estado que apoyan la represión. «Las políticas de ciudades santuario de los demócratas han fracasado, convirtiendo a nuestras comunidades estadounidenses en un peligro. Los habitantes de nuestra GRAN ciudad merecen algo mejor, y la ayuda ya está disponible», publicó Johnson en redes sociales.

La operación se encuentra con resistencia

Unas dos docenas de manifestantes fueron expulsados ​​de una reunión del Ayuntamiento de Nueva Orleans el jueves tras escucharse cánticos de «¡Vergüenza!». La policía ordenó a los manifestantes que abandonaran el edificio, y algunos fueron empujados o llevados a la fuerza por los agentes.

Documentos de planificación obtenidos el mes pasado por The Associated Press muestran que la ofensiva pretende cubrir el sureste de Luisiana y hasta Mississippi.

La portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, dijo que los agentes están persiguiendo a los inmigrantes que fueron liberados después de ser arrestados por delitos violentos.

“En tan solo 24 horas sobre el terreno, nuestros agentes del orden han arrestado a delincuentes violentos con antecedentes penales que incluyen homicidio, secuestro, abuso infantil, robo, hurto y agresión”, declaró McLaughlin el jueves en un comunicado. La Patrulla Fronteriza y los funcionarios de inmigración no han respondido a las solicitudes de detalles, ni siquiera a la cantidad de detenidos hasta la fecha.

Ella le dijo a CNN el miércoles que “continuaremos ya sea que se trate de 5.000 arrestos o más”.

Los arrestos por inmigración van más allá de los criminales violentos

Para acercarse a su objetivo de cifras en Nueva Orleans, los grupos defensores de los derechos de los inmigrantes temen que los agentes federales pongan sus miras en un grupo mucho más amplio.

La concejal de la ciudad de Nueva Orleans, Lesli Harris, dijo que “no hay ni cerca de 5.000 delincuentes violentos en nuestra región” a quienes la Patrulla Fronteriza pueda arrestar.

“En cambio, lo que estamos viendo son madres, adolescentes y trabajadores detenidos durante los controles de rutina, en sus hogares y lugares de trabajo”, dijo Harris. “Las violaciones migratorias son asuntos civiles, no delitos penales, y detener a miles de residentes que no representan una amenaza desestabilizará a las familias y perjudicará nuestra economía”.

Durante la operación “Midway Blitz” en Chicago, que comenzó en septiembre, agentes federales de inmigración arrestaron a más de 4.000 personas en toda la ciudad y sus numerosos suburbios, llegando hasta Indiana.

Los funcionarios de Seguridad Nacional elogiaron los esfuerzos para atrapar a criminales violentos, publicando docenas de fotografías en las redes sociales de personas que parecían tener antecedentes penales y carecían de permiso legal para estar en los EE. UU. Pero los registros públicos que rastrean las primeras semanas de la ofensiva de Chicago muestran que la mayoría de los arrestados no tenían antecedentes penales violentos.

De aproximadamente 1.900 personas arrestadas en el área de Chicago desde principios de septiembre hasta mediados de octubre (los últimos datos disponibles), casi 300 o alrededor del 15% tenían condenas penales en sus registros, según datos de arrestos de ICE del Proyecto de Datos de Deportación de la Universidad de California en Berkeley analizados por The Associated Press.

La gran mayoría de esas condenas fueron por delitos de tránsito, delitos menores o delitos graves no violentos, mostraron los datos.

Nueva Orleans, cuyo sabor internacional proviene de su larga historia de culturas francesa, española, africana y nativa americana, ha visto una nueva ola de inmigrantes procedentes de lugares de América Central y del Sur y de Asia.

En toda Luisiana, había más de 145,000 extranjeros no ciudadanos, según la Oficina del Censo. Si bien estas cifras no desglosan cuántos residentes del estado se encontraban en el país sin documentos, el Centro de Investigación Pew estimó la cifra en 110,000 personas en 2023.