Los demócratas exigen «cambios drásticos» para ICE

Los demócratas amenazan con bloquear la financiación del Departamento de Seguridad Nacional cuando expire en dos semanas, a menos que haya «cambios drásticos» y una «rendición de cuentas real» para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. y otras agencias policiales que están llevando a cabo la campaña del presidente Donald Trump de control federal de inmigración en Minnesota y en todo el país

No está claro si el presidente o suficientes republicanos en el Congreso aceptarán alguna de las exigencias más amplias de los demócratas : que los agentes se desenmascaren y se identifiquen, obtengan órdenes judiciales en ciertos casos y colaboren con las autoridades locales, entre otras. Los republicanos ya han respondido .

Los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes exigen que se incorporen algunas de sus prioridades al proyecto de ley de gastos de Seguridad Nacional, incluyendo una legislación que exigiría prueba de ciudadanía antes de que los estadounidenses se registren para votar y restricciones a las ciudades santuario. No existe una definición clara de jurisdicciones santuario, pero el término se aplica generalmente a los gobiernos estatales y locales que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Aquí está lo último:

Trump ahora dice que ‘probablemente debería llegar’ al cielo

Dirigiéndose al Desayuno Nacional de Oración, el presidente dijo que sus sugerencias anteriores de que podría llegar al cielo eran en realidad una broma

Culpó a los medios de comunicación por escribir sus palabras exactas sobre el más allá, sugiriendo que su sentido de la ironía no se transmitió en los informes.

Es una táctica que Trump utiliza a menudo cuando unos comentarios provocan un revuelo que no esperaba, intentando suavizarlos sin dar a entender que podría haberse equivocado al hablar.

“Sólo me estaba divirtiendo”, dijo Trump sobre sus comentarios anteriores.

Añadió sobre el cielo: «Creo que debería hacerlo. No soy el candidato perfecto, pero hice muchísimo bien a gente perfecta».

Medio siglo de control de armas entre Estados Unidos y Rusia termina con la expiración del nuevo pacto nuclear START

El Kremlin dijo el jueves que lamentaba la expiración del último pacto de armas nucleares restante entre Rusia y Estados Unidos que no dejó límites a los dos mayores arsenales atómicos por primera vez en más de medio siglo.

Los expertos en control de armamentos dicen que la terminación del Nuevo Tratado START podría sentar las bases para una carrera armamentista nuclear sin restricciones .

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el año pasado su disposición a respetar los límites del tratado durante un año más si Washington seguía su ejemplo, pero el presidente Trump se ha mostrado evasivo respecto a extenderlo. Ha indicado que desea que China forme parte de un nuevo pacto, algo que Pekín ha rechazado.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo el miércoles que Trump ha dejado en claro que “para tener un verdadero control de armas en el siglo XXI, es imposible hacer algo que no incluya a China debido a su vasto y rápido crecimiento arsenal”.

Vance, en Milán, dice que los Juegos Olímpicos son «una de las pocas cosas» que unen a los estadounidenses

El vicepresidente JD Vance llegó a Milán con su familia el jueves y dijo a los atletas estadounidenses que compiten en los Juegos de Invierno de Milán Cortina que la competencia «es una de las pocas cosas que une a todo el país».

Es la primera parada de Vance en un viaje que combina diplomacia y deportes. Encabeza la delegación del presidente Donald Trump a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y posteriormente visitará Armenia y Azerbaiyán en apoyo al acuerdo de paz negociado por la Casa Blanca el año pasado.

Vance, quien planea ver el partido preliminar de la selección femenina de hockey de EE . UU. contra la República Checa el jueves, les dijo a los atletas que el viaje es uno de los momentos más destacados de su mandato. «Todo el país —demócratas, republicanos, independientes— los apoyamos y los animamos», dijo Vance.

El viaje de una semana podría ser uno de los pocos viajes internacionales que Vance realice este año. Trump y los miembros de su gabinete están prestando mayor atención a los asuntos internos —y a los viajes nacionales— de cara a las elecciones intermedias de noviembre , según declaró el mes pasado la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Estados Unidos y Rusia acuerdan restablecer el diálogo militar tras las conversaciones en Ucrania

Estados Unidos y Rusia acordaron restablecer un diálogo militar de alto nivel tras una reunión entre altos funcionarios militares rusos y estadounidenses en Abu Dhabi, dijo el Comando Europeo de Estados Unidos en un comunicado.

El acuerdo se alcanzó tras reuniones en Abu Dhabi entre el general Alexus Grynkewich, comandante del Comando Europeo de Estados Unidos (también comandante supremo aliado de la OTAN en Europa) y altos funcionarios militares rusos y ucranianos, según el comunicado.

Grynkewich se encontraba en la capital de los Emiratos Árabes Unidos para asistir a las conversaciones entre funcionarios estadounidenses, rusos y ucranianos sobre el fin de la guerra en Ucrania. El canal «proporcionará un contacto constante entre militares mientras las partes continúan trabajando por una paz duradera», según el comunicado.

La comunicación militar de alto nivel se suspendió en 2021, justo antes de la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia.