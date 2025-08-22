Cómo ayudar a tus hijos a afrontar la ansiedad del regreso a clases

Después de un verano lleno de vacaciones y tiempo de juego, es hora de volver a los libros.

Si bien muchos niños esperan con entusiasmo el primer día de clases, para algunos ese primer día puede ser estresante.

“La incertidumbre puede ser mayor si ingresan a una escuela nueva para ellos, como el jardín de infantes, o pasan de la escuela primaria a la secundaria”, dijo la Dra. Cindy Smith, profesora del Departamento de Desarrollo Humano y Ciencias de la Familia de Virginia Tech y directora del Laboratorio de Emociones Infantiles de la universidad.

“Alentar a los niños a expresar sus emociones puede ayudar a los padres a comprender cómo se sienten sus hijos, y luego los padres pueden ayudarlos a encontrar formas de lidiar con sus emociones”, agregó Smith.

Los niños que regresan a la escuela a menudo se sienten estresados por las incertidumbres, como quiénes serán sus maestros, si tendrán amigos en clase, viajar en autobús por primera vez o incluso encontrar el camino a las aulas, según Smith.

Dijo que es importante reconocer cambios sutiles en el comportamiento de los niños que podrían indicar estrés.

“Puede que les duela el estómago o que no quieran ir a la escuela porque les preocupa lo que pueda pasar”, dijo Smith.

Ella dijo que los padres pueden ayudar a lidiar con la ansiedad de sus hijos participando en actividades que sean agradables, como manualidades o leer un libro juntos.

“Dejen que los niños expresen sus emociones”, dijo. “Eso les da a los padres la oportunidad de ayudarlos a aprender a manejar esos sentimientos”.

Los padres también se estresan.

Smith dijo que los padres deberían tomarse un tiempo para sí mismos, relajarse y respirar hondo si se sienten abrumados. Añadió que es importante que los padres mantengan siempre una comunicación fluida con sus hijos.

Ella dijo que hay que evitar usar frases como “todo va a estar bien” o “no te preocupes” porque eso puede hacer que sean menos propensos a hablar abiertamente de sus sentimientos.