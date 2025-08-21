Anulan multa masiva por fraude civil contra el presidente Donald Trump

Un tribunal de apelaciones de Nueva York anuló el jueves la cuantiosa sanción financiera impuesta por un juez estatal al presidente Donald Trump , al tiempo que confirmó por un estrecho margen la conclusión de que incurrió en fraude al exagerar su patrimonio durante décadas. El fallo exime a Trump de una posible multa de 500 millones de dólares, pero le prohíbe a él y a sus dos hijos mayores ejercer cargos directivos corporativos durante algunos años.

Trump, en una publicación en las redes sociales, afirmó haber obtenido una “victoria total”.

“Respeto enormemente el hecho de que el Tribunal tuvo el coraje de anular esta decisión ilegal y vergonzosa que perjudicaba a las empresas de todo el estado de Nueva York”, escribió.

La decisión se produjo siete meses después del regreso del republicano a la Casa Blanca. Un panel de cinco jueces, profundamente dividido, de la División de Apelaciones de nivel medio de Nueva York no logró ponerse de acuerdo sobre muchas de las cuestiones planteadas en la apelación de Trump, pero la mayoría consideró que la sanción monetaria era «excesiva».

Tras descubrir que Trump había inflado flagrantemente los estados financieros que se enviaron a prestamistas y aseguradoras, el juez Arthur Engoron le ordenó el año pasado pagar 355 millones de dólares en multas . Con intereses, la suma ha superado los 515 millones de dólares. Las multas adicionales impuestas a otros ejecutivos de la Organización Trump, incluyendo a sus hijos, Eric y Donald Jr., elevan el total a 527 millones de dólares, con intereses.

Una multa ‘excesiva’

“Si bien la medida cautelar ordenada por el tribunal está bien diseñada para frenar la cultura empresarial de los acusados, la orden de restitución del tribunal, que ordena que los acusados paguen casi 500 millones de dólares al estado de Nueva York, es una multa excesiva que viola la Octava Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos”, escribieron los jueces Dianne T. Renwick y Peter H. Moulton en una de las varias opiniones que dieron forma al fallo del tribunal de apelaciones.

Los demás castigos de Engoron, confirmados por el tribunal de apelaciones, han estado en pausa durante la apelación de Trump, y el presidente pudo retrasar la recaudación del dinero pagando una fianza de 175 millones de dólares .

El tribunal, dividido sobre el fondo de la demanda y la constatación de fraude de Engoron, desestimó la sanción en su totalidad, dejando abierta la posibilidad de apelación ante el Tribunal de Apelaciones, el máximo tribunal del estado. Trump y sus coacusados, escribieron los jueces, pueden solicitar una prórroga de la suspensión de la aplicación de las sanciones.

El panel se mostró profundamente dividido, emitiendo 323 páginas de opiniones concurrentes y disidentes sin mayoría. En cambio, algunos jueces avalaron partes de las conclusiones de sus colegas y criticaron otras, lo que permitió al tribunal dictar sentencia.

Dos jueces escribieron que consideraban justificable la demanda de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra Trump y sus empresas, y que ella había demostrado su caso, pero que la sanción era demasiado severa. Uno de ellos escribió que James se excedió en su autoridad legal al interponer la demanda, argumentando que si alguno de los prestamistas de Trump se sentía estafado, podría haberlo demandado personalmente, y ninguno lo hizo. Un juez escribió que Engoron cometió un error al dictaminar, antes del inicio del juicio, que la fiscal general había demostrado que Trump había cometido fraude.

En su parte del fallo, el juez David Friedman, quien fue designado para el tribunal por el gobernador republicano George Pataki, fue mordaz en sus críticas a James por presentar la demanda.

“Es evidente que su objetivo final no era la ‘higiene del mercado’… sino la higiene política, lo que culminó con el descarrilamiento de la carrera política del presidente Trump y la destrucción de su negocio inmobiliario”, escribió Friedman. “Los votantes obviamente han emitido un veredicto sobre su carrera política. Hoy, este tribunal, por unanimidad, frustra el intento de destruir su negocio”.

El tribunal de apelaciones, la División de Apelaciones del tribunal de primera instancia del estado, tardó un tiempo inusualmente largo en emitir su fallo, considerando la apelación de Trump durante casi 11 meses después de los argumentos orales del otoño pasado. Normalmente, las apelaciones se resuelven en cuestión de semanas o meses.

James ha dicho que Trump incurrió en “mentiras, engaños y fraudes descomunales”. Su oficina no hizo comentarios inmediatos tras la decisión del jueves.

Afirmaciones políticas en juego

Trump y sus coacusados negaron haber actuado mal. En un breve resumen de seis minutos tras un juicio de un mes, Trump proclamó en enero de 2024 que era «inocente» y que el caso era un «fraude». El republicano ha mantenido repetidamente que el caso y el veredicto fueron maniobras políticas de James y Engoron, ambos demócratas.

El Departamento de Justicia de Trump ha citado a James para que entregue los registros relacionados con la demanda, entre otros documentos, como parte de una investigación sobre si violó los derechos civiles del presidente. El abogado personal de James, Abbe D. Lowell, ha declarado que la investigación del caso de fraude es «el ejemplo más flagrante y desesperado de la campaña de represalia política del presidente por parte de esta administración».

Trump y sus abogados afirmaron que sus estados financieros no eran engañosos, ya que incluían descargos de responsabilidad que indicaban que no habían sido auditados. La defensa también señaló que banqueros y aseguradoras evaluaron las cifras de forma independiente y que los préstamos fueron reembolsados.

A pesar de discrepancias tales como triplicar el tamaño de su penthouse en la Torre Trump, dijo que los estados financieros eran, en todo caso, estimaciones bajas de su fortuna.

Durante una audiencia en un tribunal de apelaciones en septiembre pasado, los abogados de Trump argumentaron que muchas de las acusaciones del caso eran demasiado antiguas y que James había hecho mal uso de una ley de protección al consumidor para demandar a Trump por transacciones comerciales privadas que eran satisfactorias para los involucrados.

Los abogados del estado dijeron que si bien Trump insiste en que nadie fue perjudicado por los estados financieros, sus exageraciones llevaron a los prestamistas a otorgar préstamos más riesgosos y que los prestatarios honestos pierden cuando otros manipulan las cifras de su patrimonio neto.

Obstáculos legales

El caso de fraude civil fue sólo uno de los varios obstáculos legales que tuvo que afrontar Trump mientras hacía campaña, ganaba y aspiraba a un segundo mandato como presidente.

El 10 de enero, fue sentenciado en su caso de soborno a lo que se conoce como absolución incondicional, lo que le permite mantener su condena, pero evitar la cárcel, la libertad condicional, una multa u otra sanción. Está apelando la condena .

En diciembre, un tribunal federal de apelaciones confirmó la decisión del jurado de que Trump abusó sexualmente de la escritora E. Jean Carroll a mediados de la década de 1990 y posteriormente la difamó, confirmando una sentencia de 5 millones de dólares en su contra. En junio, el tribunal de apelaciones se negó a reconsiderar la decisión . Trump aún puede intentar que la Corte Suprema escuche su apelación.

Trump también está apelando un veredicto posterior que le exige pagar a Carroll 83,3 millones de dólares por reclamos adicionales por difamación.