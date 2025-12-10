Casi el 90% de los estudiantes de DC cumplen con el plazo de vacunación para el regreso a clases

El lunes fue la fecha límite para que los estudiantes de DC estuvieran al día con sus vacunas para el regreso a clases, y el distrito escolar informó que casi el 90% de los 23,000 estudiantes recibieron sus vacunas a tiempo.

A pesar de la alta tasa de éxito, alrededor de 2.300 estudiantes no recibieron las vacunas requeridas, según la Oficina del Superintendente de Educación del Estado de DC.

En la mayoría de los casos, estos niños no serán excluidos temporalmente de la escuela por no cumplir con la fecha límite del 8 de diciembre. Según la oficina del superintendente estatal, muchos de ellos están exentos por motivos religiosos o médicos, o tenían exenciones de ese tipo pendientes.

La exención también se aplicó a los estudiantes sin hogar o a los estudiantes que tenían comprobante de citas para recibir las vacunas requeridas antes del 31 de diciembre, según los funcionarios.

Los grados clave para vacunarse son preescolar, jardín de infantes, séptimo y undécimo grado; los estudiantes en esos grados están en edades en las que deben recibir vacunas de refuerzo.

La oficina indicó que el número de estudiantes no vacunados disminuyó este año. El año pasado, más de 2500 estudiantes no habían recibido sus vacunas antes de la fecha límite, y menos de 300 fueron excluidos temporalmente.

Este año, la oficina dijo que 71 escuelas tuvieron una tasa de inmunización del 95% o más, incluidas 15 escuelas que alcanzaron una tasa de inmunización del 100%.

Las familias de los estudiantes que han sido excluidos deben programar inmediatamente una cita con el proveedor de atención primaria de su hijo o visitar el sitio web de DC Health para buscar sitios de vacunación pediátrica, recomendó la oficina.

“Afortunadamente, el año pasado descubrimos que, en promedio, los estudiantes excluidos perdieron menos de cuatro días de clase”, dijo un portavoz de la oficina del Superintendente de Educación en un comunicado.

El 4 de diciembre, los líderes de DC instaron a las familias a asegurarse de que sus hijos estuvieran al día con las vacunas para el regreso a la escuela o correrían el riesgo de perder clases hasta que lo estuvieran.

En ese momento, aproximadamente el 85% de los estudiantes de toda la ciudad cumplían con los requisitos, según la directora de salud de DC, Ayanna Bennett.

El consultorio de la facultad de la Universidad Howard en Georgia Avenue ofrecerá vacunas sin cita previa el martes, dijo Bennett, y también se ofrecerán vacunas en EdFEST el sábado .

Cedar Hill Urgent Care también está ofreciendo vacunas para el regreso a clases, dijo Bennett.

En general, la ciudad ha avanzado, afirmó Bennett. Hace cuatro años, el 79 % de los niños de kínder habían recibido la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR). El año pasado, el 93 % de los niños de kínder la recibieron.