Líderes de DC describen prioridades para el próximo jefe de policía

Una vez que la alcaldesa Muriel Bowser nomina a un nuevo jefe de policía, el Comité de Justicia y Seguridad Pública del Consejo de DC realizará audiencias de confirmación antes de que el consejo en pleno pueda votar.

Entre los miembros de ese comité se encuentra el miembro del Concejo del Distrito 6, Charles Allen, quien dijo que está buscando un jefe que pueda manejar varias prioridades a la vez.

“Ciertamente, trabajar para tener confianza en la comunidad, y después de lo que hemos visto este último año, un jefe que está priorizando reconstruir la confianza con la comunidad y aquellos a quienes no les gusta ver al MPD junto a la policía federal, junto a los oficiales de ICE”, dijo Allen a WTOP.

A principios de este año, la jefa saliente Pamela Smith y la Policía de DC recibieron críticas por colaborar con agentes federales durante el aumento de efectivos federales de la administración del presidente Donald Trump. Muchos afirmaron que dicha medida contradecía la ley de Valores Santuario de DC y erosionaba la confianza de la comunidad.

Allen dijo que el elemento de confianza es crucial porque, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años para construir relaciones entre la policía y los residentes, esos vínculos se vieron tensados ​​por el aumento de la presencia federal.

«No se puede escapar del hecho de que las decisiones tomadas por el jefe de que colaboren y trabajen con ICE y las fuerzas del orden federales, creo, han minado la confianza de mucha gente en nuestra ciudad», dijo Allen.

Brooke Pinto, concejal del Distrito 2 y presidenta del comité, afirmó que el próximo jefe tiene un papel importante que desempeñar. Quiere a alguien que pueda reconstruir las filas del departamento, fortalecer la confianza de la comunidad y mantener la interferencia federal fuera de la policía local.

“Es fundamental que el próximo jefe de policía se comprometa a honrar la letra y el espíritu de nuestra ley de Valores Santuario para proteger a cada residente de nuestra ciudad y garantizar que la política se implemente de manera justa y con fidelidad”, dijo Pinto en un comunicado.

Pinto también enfatizó la necesidad de reclutar y retener oficiales manteniendo la integridad y la responsabilidad dentro del departamento.

Allen también cree que el próximo jefe debe generar confianza dentro del propio departamento.

“Tienen que tener la confianza de los hombres y mujeres del departamento, tanto los oficiales de patrulla como los camisas blancas, ese liderazgo que se ve en las filas, y eso es algo complicado, y tienen que poder tenerlo”, dijo.

Allen también está buscando a alguien que vaya más allá de los datos y se tome el tiempo para conocer realmente todas las comunidades a las que sirve el departamento.

“La desventaja, o el riesgo que existe al basarse únicamente en datos, es que se termina vigilando excesivamente algunas partes de nuestra ciudad, en lugar de centrarse realmente en la seguridad, la justicia, la equidad y la construcción de una comunidad”, dijo Allen.

También cree que la alcaldesa Bowser y el departamento de policía de DC deben decidir si la búsqueda se trata solo de encontrar un jefe interino, para que el próximo alcalde pueda elegir un líder permanente, porque ambos deberán trabajar en estrecha colaboración.

“Independientemente de quién sea, queremos que ese alcalde tenga a alguien en quien confíe en ese puesto y alguien en quien nosotros confiemos”, dijo Allen.

En lo que respecta a quién es elegido, Allen cree que el próximo líder podría provenir de dentro del departamento.