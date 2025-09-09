Brindan servicios de salud mental a quienes no pueden expresarse bien

El hijo de Anjolene Smack-Whaley puede tener dificultades para controlar su ira y sus emociones, lo cual es comprensible ya que el joven de 24 años está dentro del espectro autista.

Pero no por ello es menos difícil para ella tener que afrontarlo.

“Hacía muecas. Hablaba muy alto”, dijo. “También amenazaba: ‘Voy a hacer esto. Voy a hacer aquello’. Salía corriendo… corriendo por la calle”.

También trabaja, lo que significa tratar con personas que pueden tener personalidades diferentes, lo que a veces no siempre ayuda en las situaciones.

«Cuando tenía problemas, especialmente al tratar con la gente, especialmente con el trabajo, me estresaba», dijo Smack-Whaley, quien vive en Bowie.

Pero hace aproximadamente un año, comenzó a recibir tratamiento de salud mental para su hijo como parte de lo que se conoce como Proyecto LIVE (Vivir con Intención, Visión y Empoderamiento) a través de The ARC del Condado de Prince George.

«¿Si no lo tuviera? ¡Uy! No lo sé. No lo sé», dijo. «No me lo puedo imaginar. Ha sido una gran bendición para mí y mi familia tenerlo en este programa, porque veo una diferencia en él».

A veces, el problema de salud mental puede ser simplemente ira o frustración, pero la pérdida de un padre u otras experiencias traumáticas pueden provocar el mismo tipo de problemas de salud mental que cualquier otra persona podría enfrentar cuando las cosas alteran nuestras vidas.

El Proyecto LIVE ayuda con desafíos adicionales

Para la mayoría de las personas, la falta de voluntad para expresar sus sentimientos no es lo mismo que la incapacidad de hacerlo. Para quienes participan en el Proyecto VIVO, esa incapacidad representa un desafío adicional que debe abordarse.

“Encontramos que entre tres y cinco jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y del desarrollo presentan una afección de salud mental concurrente”, afirmó Dreu Lindsay, coordinadora del proyecto de The ARC del Condado de Prince George. “Los jóvenes y adultos jóvenes de este grupo de edad no se sienten cómodos con la terapia o existen barreras o estigma al respecto”.

El programa tiene como objetivo superar todas esas brechas o superar esas barreras.

“Existe la idea de que cuando tienes una discapacidad intelectual o del desarrollo, muchos de los comportamientos que se presentan están relacionados con esa discapacidad y no que el comportamiento pueda ser una manifestación de otra cosa, como depresión, tendencias suicidas o aislamiento”, dijo Lindsay.

“A veces no son capaces de expresarlo, lo cual es parte de lo que lleva al malentendido, porque no son capaces de decir: ‘Me siento así’”, añadió.

Pero incluso con un diagnóstico correcto, el tratamiento ofrecido suele requerir un enfoque diferente. Y encontrar a alguien dispuesto a proporcionarlo también puede ser un desafío.

“Muchos terapeutas de salud mental no se sienten cómodos ni capacitados al apoyar a personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, porque no pueden abordarlo de la misma manera que alguien neurotípico”, dijo Lindsay. “Por lo tanto, el enfoque para tratarlos o incluso para establecer una buena relación puede llevarles mucho más tiempo para que se sientan cómodos y se abran”.

“Al principio, lo hacíamos más bien en un consultorio. Los pacientes venían a recibir terapia en un consultorio, pero nuestra terapeuta pronto se dio cuenta de que no se sentían cómodos viniendo al consultorio, así que lo que hace es conocerlos en la comunidad”, dijo Lindsay.

La terapia se parece a caminar por la pista. Puede ser ir a un parque local y sentarse en un banco, en cualquier lugar que le resulte cómodo al estudiante. En realidad, se trata más de conectar con él donde se encuentra, de que se sienta cómodo en su elemento.

La formación y el enfoque son únicos.

La mayoría de los jóvenes adultos con los que trabajan, que tienen entre 16 y 25 años, tienen autismo, aunque a veces puede tratarse de alguien con síndrome de Down u otra discapacidad.

La subvención que financia el Proyecto LIVE también ayuda a capacitar a otros terapeutas dispuestos a aliviar la carga del terapeuta que trabaja con The Arc. A nivel nacional, existen muy pocos programas similares a los de Proyecto LIVE.

“Pueden participar en terapia de conversación”, dijo Lindsay. “Estamos viendo cambios positivos. Hay familias que nos agradecen nuestros servicios”.

Eso incluye a Smack-Whaley, quien dijo que su hijo espera con ansias sus sesiones de terapia, que se realizan virtualmente en su casa.

«Él espera con ansias cuando ella programa citas. Se asegura de asistir a sus citas», dijo.

«Me hace sentir bien. De verdad», dijo, añadiendo que ahora es una preocupación menos al criar a un niño con necesidades especiales. «Porque ahora no tengo que preocuparme por él. Está aprendiendo a tratar con la gente y sus personalidades, porque tiene estas habilidades de afrontamiento».