La fecha límite para el cierre del gobierno está a sólo unas semanas: ¿Qué nos depara el futuro?

El Congreso sólo tiene unas pocas semanas para evitar un cierre del gobierno, pero los líderes de ambos partidos todavía están muy lejos de ponerse de acuerdo sobre un proyecto de ley de gastos provisional para mantener a los trabajadores federales en sus trabajos.

Los legisladores deben aprobar la legislación antes del 30 de septiembre, cuando se agota la medida de financiación actual, antes del inicio del próximo año fiscal el 1 de octubre.

Una de las pocas cosas en las que están de acuerdo los republicanos y los demócratas es que tendrán que aprobar una resolución continua, ya que no hay tiempo suficiente para aprobar los 12 proyectos de ley de asignaciones.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, ha señalado que el Senado logró aprobar tres importantes proyectos de ley de asignaciones antes del receso de agosto.

Esto representa un cambio con respecto a los últimos siete años, cuando ni un solo proyecto de ley de asignaciones fue aprobado durante los meses de verano por la cámara alta.

Aun así, Thune reconoció que “hay mucho más por hacer”.

Los legisladores de la Cámara de Representantes y el Senado no se dieron mucho tiempo para trabajar en un proyecto de ley de gasto a corto plazo, ya que recién regresaron de sus vacaciones de verano la semana pasada.

Los líderes se preparan para el juego de culpas por el cierre

Los líderes de ambos partidos ya están sentando las bases políticas para asignar culpas si no pueden llegar a un acuerdo antes de la fecha límite del cierre.

“La única manera de evitar un cierre el 30 de septiembre es trabajar de forma bipartidista”, declaró recientemente el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, en el pleno del Senado. “Pero los republicanos amenazan una vez más con actuar en solitario, lo que conduciría a nuestro país directamente a un cierre, un cierre provocado por los republicanos”.

Schumer dijo que se puede evitar un cierre si hay negociaciones sobre un proyecto de ley bipartidista.

Pero Thune, a su vez, ha advertido a los demócratas sobre el peligro de hacer lo que el Partido Republicano considera demandas irrazonables.

“Espero que nuestros colegas demócratas resistan los llamados internos a un cierre y colaboren con nosotros para financiar el gobierno”, dijo Thune.

Muchos demócratas criticaron a Schumer a principios de este año , argumentando que cedió ante el presidente Donald Trump y los republicanos, sin adoptar una postura firme, antes de que los legisladores demócratas votaran a favor de una resolución continua que evitara un cierre.

Schumer, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y los líderes demócratas se han reunido periódicamente para asegurarse de que están en sintonía con su estrategia para abordar cualquier tipo de enfrentamiento.

¿Qué pasa si se produce un apagón?

Si los legisladores no logran cumplir con el plazo, el miércoles 1 de octubre comenzará un cierre parcial del gobierno.

Un cierre no detendría las operaciones de aplicación de la ley federal, que se han intensificado durante el aumento de la delincuencia en DC.

Los trabajadores federales considerados no esenciales probablemente serían suspendidos, por lo que no trabajarían ni recibirían pago.

Pero según la legislación patrocinada por el senador estadounidense de Virginia, Tim Kaine, y aprobada en 2019, los trabajadores federales recibirían el pago retroactivo por cualquier salario perdido durante el cierre.

Si bien Kaine y el senador estadounidense de Virginia, Mark Warner, propusieron una legislación para asegurar el pago de salarios a los trabajadores con contratos federales durante un cierre, el Congreso no la ha aprobado.

Los beneficios de Seguridad Social, Medicare y Medicaid seguirían siendo procesados.

La mayoría de los cierres a lo largo de los años han durado sólo unos pocos días, antes de que el Congreso actuara.

Pero durante el primer mandato de Trump, el cierre parcial del gobierno duró casi 35 días, el más largo en la historia del país.