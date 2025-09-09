Un líder cristiano que alguna vez fue marginal recibe una cálida bienvenida en el Washington de Trump

Durante décadas, Doug Wilson fue un pastor relativamente desconocido en Idaho, relegado a los márgenes del evangelicalismo por sus enseñanzas radicales.

Ahora es una voz influyente en la derecha cristiana. Ese cambio de influencia se hizo evidente la semana pasada cuando dio una vuelta triunfal por Washington, compartiendo escenario con funcionarios de la administración Trump y predicando en la nueva iglesia de su denominación.

«Esta es la primera vez que tenemos conexiones con tanta gente en el gobierno nacional como ahora», dijo Wilson a The Associated Press en agosto.

Wilson y sus acólitos dentro de la Comunión de Iglesias Evangélicas Reformadas aún enseñan que la empatía puede ser un pecado , que Estados Unidos es una nación cristiana y que otorgar a las mujeres el derecho al voto fue una mala idea . Pero a medida que el evangelicalismo se ha alineado más estrechamente con la agenda republicana del presidente Donald Trump, estas enseñanzas tienen un público más amplio y receptivo.

“Sea lo que sea que haya sido en el pasado, ya no es un marginal”, dijo Brian Kaylor, ministro bautista y crítico de Wilson que escribió el libro de próxima aparición “La Biblia según los nacionalistas cristianos”.

La Iglesia de Cristo de Wilson en Moscú, Idaho, inauguró este verano una iglesia a pocas cuadras del Capitolio de los Estados Unidos. El secretario de Defensa, Pete Hegseth , miembro de una iglesia CREC en Tennessee, asistió a la inauguración.

El sábado, la joven congregación se reunió para su primera conferencia. Alquiló un espacio más grande en Virginia durante el fin de semana para acomodar a las 350 personas que asistieron a escuchar a Wilson, más del doble de su asistencia habitual los domingos.

Wilson dijo que iniciaron la congregación para servir a los miembros de la iglesia que se trasladaron para trabajar en la administración de Trump.

“No vinimos a Washington D. C. para conocer a personas importantes”, dijo Wilson a los asistentes. “Estamos aquí porque queremos brindarles a las personas importantes y a otras personas la oportunidad de encontrarse con Dios”.

Defendiendo el nacionalismo cristiano

En la Conferencia Nacional de Conservadurismo celebrada días antes, Wilson fue uno de los oradores principales junto con miembros del Congreso y del gabinete de Trump, entre ellos el zar fronterizo Tom Homan, el director de presupuesto Russell Vought y el senador republicano Josh Hawley de Missouri. Otros dos ministros del CREC participaron en el programa para ofrecer una oración inaugural y participar en un panel.

Desde el atril, con su afable voz de barítono, Wilson expresó su enérgico apoyo al nacionalismo cristiano.

“Estados Unidos era profundamente cristiano y protestante en su fundación”, dijo, aunque admitió que numerosos historiadores “acreditados” cuestionan esta idea, “lo cual debería decirles algo sobre nuestro sistema de acreditación”.

Habló ante un público comprensivo, lleno de conservadores que apoyan una América populista, nacionalista y mayoritariamente cristiana. Al igual que Wilson, su movimiento ha cobrado impulso gracias al regreso de Trump a la Casa Blanca.

La visión de Wilson para una América cristiana renovada exige el fin del matrimonio igualitario , el aborto y las marchas del Orgullo. Aboga por restringir la pornografía y la inmigración.

“No es xenófobo oponerse a las políticas de inmigración de quienes quieren convertir la frontera entre Michigan y Ohio en algo parecido a la frontera entre India y Pakistán”, dijo en el escenario.

Cuestionó, en particular, la capacidad de los musulmanes para asimilarse: “Solo se puede poner cierta cantidad de arena blanca en un azucarero antes de que deje de ser un azucarero”.

Minimizando los horrores de la esclavitud

Wilson y el CREC, que él cofundó, adhieren a una versión estricta de la teología reformada —arraigada en la tradición del reformador protestante del siglo XVI Juan Calvino— que pone un fuerte énfasis en un Dios todopoderoso con dominio sobre toda la sociedad.

Desde la década de 1970, el ministerio y la influencia de Wilson han crecido hasta incluir la Asociación de Escuelas Clásicas Cristianas y el New Saint Andrew’s College en Moscow, Idaho. Wilson es un prolífico escritor y creador de contenido, y él y su ministerio cuentan con una sólida presencia en los medios, incluyendo su división editorial, Canon Press.

Su extenso catálogo de libros y entradas de blog ofrece abundante material para sus críticos. En un ejemplo infame, fue coautor de un libro de 1996 que minimizaba los horrores de la esclavitud, un esfuerzo similar a las recientes medidas de la administración Trump para revisar las exhibiciones de los museos .

Hoy Wilson dice que aclararía algunos puntos en «La esclavitud sureña tal como era». Si bien condena la esclavitud, aún sostiene que algunos dueños de esclavos y personas esclavizadas «tenían una buena relación».

“Hubo un maltrato horrible por un lado, y luego hay otras historias que parecen sacadas de ‘La canción del sur’ de Disney”, dijo Wilson a la AP, refiriéndose a la película de 1946 que no se ha estrenado en décadas porque pinta una imagen alegre de la vida en las plantaciones con estereotipos racistas .

Preocupaciones de que el patriarcado pueda alimentar el abuso

La teología radical de Wilson y su espíritu de guerrero feliz han atraído a su ministerio a un grupo de jóvenes expertos en internet. Estos contribuyen a la creación de videos publicitarios ingeniosos que circulan en línea, como uno en el que Wilson usa un lanzallamas para quemar figuras de cartón de princesas de Disney.

A los líderes del CREC les gusta usar el humor para burlarse de su reputación.

“Queremos que nuestras esposas estén descalzas, embarazadas, en la cocina preparando masa madre”, bromeó Joe Rigney , uno de los pastores de Wilson en Idaho, en la conferencia de la iglesia.

«Claro, esto es una gran calumnia», dijo Rigney. «Nos encanta que nuestras esposas usen zapatos mientras hacen la masa madre».

CREC practica el complementarianismo, la idea patriarcal de que hombres y mujeres tienen roles diferentes asignados por Dios. Las mujeres en las iglesias de CREC no pueden ocupar puestos de liderazgo eclesiástico, y las mujeres casadas deben someterse a sus esposos.

La Iglesia de Cristo solo permite votar en las elecciones eclesiásticas a los cabezas de familia, generalmente hombres. Aunque Wilson afirmó que su esposa e hijas votan en elecciones no eclesiásticas, preferiría que Estados Unidos siguiera el ejemplo de su congregación con el voto familiar.

Ante el clamor de los críticos, Wilson ha argumentado que el sexo requiere autoridad masculina y sumisión femenina, un punto que reconoce que es “ofensivo para todos los igualitarios”.

«El acto sexual no puede convertirse en una fiesta de placer igualitario», escribe en «Fidelidad». «El hombre penetra, conquista, coloniza, planta. La mujer recibe, se entrega, acepta».

Ex miembros del CREC han acusado a Wilson y a la denominación de fomentar un ambiente teológico propicio para el abuso patriarcal de mujeres y niños.

«He visto cuánto daño le hace esto a la gente», dijo la periodista Sarah Stankorb, quien documentó las denuncias de abuso mal gestionado dentro de CREC para Vice y en su libro de 2023 «Mujeres desobedientes».

En sus memorias de 2024, “A Well-Trained Wife”, Tia Levings, ex miembro de CREC, alega que los escritos de Wilson sobre el matrimonio y el patriarcado proporcionaron una justificación teológica para la violencia de su exmarido hacia ella.

«Lo llamo abuso doméstico sancionado por la Iglesia», dijo Levings a la AP.

Wilson niega haber tolerado el abuso o haber aprobado alguna vez la disciplina física de las esposas.

“Nuestra enseñanza debe ser tomada en su conjunto”, dijo, enfatizando que las esposas deben someterse pero los esposos deben amarlas de una manera como la de Cristo.

“Golpear a sus esposas o darles nalgadas es una situación que requiere llamar a la policía”, dijo a los periodistas el sábado después de concluir la conferencia de su iglesia.

CREC cuenta con más de 150 iglesias en Estados Unidos y en el extranjero. Wilson afirmó que su objetivo es tener miles de iglesias, para que la mayoría de los estadounidenses puedan estar a una distancia manejable de una.

Wilson dice a menudo que su movimiento está pensando en un futuro largo y que sus esfuerzos no darán frutos hasta dentro de dos siglos.

«A Doug le encanta hacerse el humilde», dijo Levings, «que su visión tardará 250 años en manifestarse. En realidad, ese no es el caso cuando vemos los resultados de su ministerio».

Después de todo, sólo le tomó unas pocas décadas llegar tan cerca de la Casa Blanca.