Ansiedad y miedo invaden clínica de salud transgénero de Virginia Occidental

La pequeña clínica donde los médicos prescriben hormonas y otros medicamentos a adolescentes transgénero comparte el mismo campus donde los niños de West Virginia viajan para recibir tratamientos para un cáncer raro, cirugía cardíaca y otra atención médica difícil de obtener en cualquier otro lugar. .

En un estado rural que supuestamente tiene la mayor cantidad de jóvenes transgénero per cápita y algunos de los peores resultados de salud del país, los médicos de la Universidad de West Virginia dicen que la atención médica transgénero es tan esencial como los otros servicios que brindan para salvar vidas.

Pero pronto podría ser prohibido. Haciendo caso omiso de las súplicas de los médicos, los legisladores se preparan para votar esta semana sobre un proyecto de ley que prohibiría ciertos servicios de salud para menores transgénero, incluida la terapia hormonal y medicamentos totalmente reversibles que suspenden los cambios físicos de la pubertad, dando tiempo a pacientes y padres para tomar decisiones futuras sobre hormonas

“Hay mucha ansiedad y miedo en nuestras salas de examen en este momento”, dijo la Dra. Kacie Kidd, directora médica de WVU Medicine Children’s Adolescent Gender and Sexual Development Clinic.

Los legisladores estatales y el proveedor de atención médica más grande de West Virginia están en desacuerdo sobre cómo y cuándo tratar a los adolescentes con disforia de género, la angustia psicológica severa que experimentan aquellos cuya identidad de género difiere de su sexo asignado al nacer.

La clasificación de WVU entre las universidades de investigación estadounidenses de más alto nivel a menudo es elogiada por los mismos líderes estatales que no han estado dispuestos a escuchar a los expertos en lo que respecta a la atención de afirmación de género. Durante una reunión la semana pasada en la que Kidd testificó ante los legisladores, el presidente de Finanzas del Senado, Eric Tarr, describió los tratamientos como “abuso infantil”.

“Me tomó por sorpresa ver que WVU Medicine tiene una clínica para cambiar el sexo de los niños en West Virginia”, dijo el republicano, encabezando una acusación para rechazar las enmiendas que habrían permitido que continuara la atención. Dos médicos del comité, ambos republicanos, expresaron su preocupación y dijeron que las personas “sin educación médica” no deberían tomar tales decisiones.

Los legisladores de Virginia Occidental y otros estados que promueven una legislación similar a menudo caracterizan los tratamientos de afirmación de género como no probados médicamente, potencialmente peligrosos a largo plazo y un síntoma de la cultura del “despertar”.

Sin embargo, todas las organizaciones médicas importantes, incluida la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, apoyan la atención de afirmación de género para los jóvenes.

La legislación en West Virginia también incluye la prohibición de cirugías de afirmación de género para menores, algo que los profesionales médicos enfatizan que no sucede en el estado.

Lia Farrell, una estudiante de medicina de WVU de Nueva York, dijo que estaba claro para ella que los legisladores «no tienen idea de lo que realmente implica brindar esta atención».

“Es realmente cortarte la nariz para fastidiarte la cara”, dijo. “Esto no va a lograr nada excepto dañar a las personas y evitar que hagamos nuestro trabajo”.

Inaugurada en 2021, la Clínica de Género y Desarrollo Sexual de Adolescentes y Niños de WVU Medicine se parece a cualquier otro entorno de atención médica: pegatinas con forma de animales cubren las paredes, salas de examen, máquinas para controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Pero los proveedores usan cordones con botones coloridos que muestran pronombres y chaquetas decoradas con un corazón de arcoíris y un estetoscopio, algo que Kidd llama «recordatorios visibles» de apoyo.

Algunas familias viajan durante horas por caminos de montaña para reunirse con proveedores, incluidos terapeutas. Mientras hablan, los jóvenes dibujan para calmar los nervios. Kidd tiene las creaciones de varios pacientes exhibidas en su espacio de trabajo, incluido uno de sus favoritos, un unicornio.

Kidd, originaria de West Virginia, estaba entrenando para ser pediatra en WVU cuando comenzó a conocer a niños transgénero hospitalizados después de intentos de suicidio.

Los pacientes le han descrito la disforia de género como una frustración profunda y profundamente arraigada, incluso a veces ira, de que la persona en el espejo «no es quien es».

“Los jóvenes me han dicho que no pueden imaginar un futuro en el que puedan ser felices”, dijo. “Esa es una de las cosas más desgarradoras que he escuchado”.

Dakota Kai, de 17 años, pasó su infancia entrando y saliendo de la atención psiquiátrica debido a la depresión y la ansiedad relacionadas con la disforia de género.

Kai dijo que el gel de testosterona que les aplican en los hombros, lo que ha provocado que su voz se profundice y les brote vello facial, les ha salvado la vida.

“Literalmente va a matar a las personas si no pueden acceder a esta atención”, dijo Kai. “Es difícil tratar de existir en un lugar donde amenaza con ser uno mismo”.

Kai ahora planea comenzar la universidad este año y eventualmente convertirse en cirujano cardiovascular.

La madre de Kai, Sherry, dijo que al principio estaba preocupada por la terapia hormonal. Pero después de conversaciones con los proveedores, ella y su hijo decidieron seguir adelante con confianza y no se arrepienten. Los menores transgénero no pueden iniciar intervenciones médicas sin el consentimiento de los padres.

“La cantidad de ignorancia sobre el tema es honestamente asombrosa”, dijo. “Ver a nuestra sociedad responder con tal fervor emocional sobre algo que obviamente lógicamente no entienden es aterrador”.

No dijo nada sobre la atención que se les impone a los pacientes, “se habla a la ligera o se trata como si no fuera gran cosa”.

“No están tratando de jugar a ser Dios”, dijo Sherry. “Están por ahí tratando de realizar un servicio de ayudar a las personas, y gracias a la ciencia, al tiempo y al estudiar el concepto de ser trans, pueden decir: ‘Esto no es ficticio o solo un capricho. Este es un hecho científico y médico’”.

A medida que la prohibición avanza a través de la Legislatura, el personal de Kidd trabaja hasta tarde en la clínica, saliendo mucho después del anochecer para cumplir con las citas con familias frenéticas.

“Es desgarrador”, dijo Kidd, “tener que decirles a los jóvenes y las familias que no podemos brindarles la atención que necesitan”.

Esta semana, los proveedores atendieron a una paciente de 12 años, una niña transgénero cuyos familiares dijeron que conocían su identidad desde que tenía 3 años. Expresó angustia porque su voz se hizo más profunda o le creció vello en las axilas y la cara: preocupación por su cuerpo. traicionarla, de no ser visto por lo que es.

Hablaron sobre las opciones, que incluían medicamentos que bloquean la pubertad que los legisladores buscan prohibir, una pausa completamente reversible en la pubertad que proporciona un alivio significativo para la disforia.

Otro fue un paciente de 16 años que fue hospitalizado por última vez el año pasado. Cuando entró, no podía hablar en absoluto. Sus padres estaban aterrorizados.

Pero en esta visita, habló alegremente sobre una nueva mascota y un videojuego que no podía dejar.

“Es una gran alegría, un año después para este paciente en particular, que esta conversación sea profundamente diferente”, dijo Kidd.

Otros niños hablaron con terapeutas sobre la ansiedad por un baile escolar o pidieron ayuda sobre planes para hablar con familiares sobre su identidad de género. No se proporcionan intervenciones médicas a los pacientes antes de la edad de la pubertad.

El Didden, un estudiante de medicina de WVU que trabajó en la clínica como investigador, dijo que los proveedores son modelos a seguir para «ir más allá y actuar como si fuera lo mínimo».

Didden, que es transgénero, comenzó la terapia hormonal el verano antes de comenzar la escuela de medicina, cuando solo una clínica de Planned Parenthood ofrecía el servicio en el estado. Inspira a Didden como futuro médico a ver atención médica compasiva para las personas «que normalmente no reciben ese nivel de respeto y atención».

El eslogan de Kidd para la clínica es «feliz, saludable, próspera». Didden desea que los legisladores comprendan.

“Piensan que en la elección entre tener un niño trans y tener un niño muerto, prefieren tener un niño muerto”, dijo Didden, algo que es “existencialmente horrible de pensar”.