Exfuncionario de Trump lanza PAC instando a DeSantis a postularse

Un exfuncionario de la Casa Blanca que ayudó a implementar las políticas de inmigración de línea dura de Donald Trump rompió filas con el expresidente y, en cambio, alentó al gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, a aspirar a la presidencia en 2024.

Ken Cuccinelli, exfiscal general de Virginia, fue un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional durante el único mandato de Trump. Fue un defensor vehemente de los esfuerzos de la administración para tomar medidas enérgicas contra la inmigración , una vez que sugirió que la inscripción en la Estatua de la Libertad que daba la bienvenida a «masas apiñadas» de inmigrantes a las costas estadounidenses solo se refería a «personas que venían de Europa».

Pero Cuccinelli anunció el jueves que, en lugar de apoyar la tercera candidatura de Trump a la Casa Blanca, lanzará Never Back Down PAC, un nuevo comité de acción política que apoyará la posible candidatura presidencial de DeSantis en 2024.

La decisión de Cuccinelli de respaldar a DeSantis sobre Trump en las primarias republicanas es una de las deserciones de más alto perfil de un ex incondicional de Trump en las primeras etapas de la temporada de campaña. Llega en un momento en que los candidatos potenciales y declarados compiten para obtener apoyo.

“He estado hablando con muchos activistas conservadores de base en todo el país que están muy entusiasmados con que el gobernador DeSantis se postule para presidente en 2024”, dijo Cuccinelli en un comunicado. “La energía está ahí, los conservadores de base ven al Gobernador como un líder y un luchador con un historial conservador ganador que llevará al Partido Republicano a la victoria en 2024. Con base en esas conversaciones, confío en que construiremos una base sin igual. ejército político para que el gobernador DeSantis ayude a llevarlo a la Casa Blanca”.

Un portavoz de la campaña de Trump no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Una presentación realizada ante la Comisión Federal de Elecciones a fines de febrero muestra que Never Back Down Inc. es un súper PAC, que puede recaudar fondos ilimitados para apoyar a sus candidatos preferidos, siempre que no coordinen actividades directamente con ellos. El grupo aún no ha revelado detalles sobre el dinero que ha recaudado.

Un video promocional publicado públicamente el jueves no menciona a Trump por su nombre, pero pide un “nuevo liderazgo conservador” mientras marca una lista de batallas de guerra cultural conservadora que DeSantis ha librado desde su elección como gobernador de Florida.

“El futuro de Estados Unidos es Ron DeSantis. Ron DeSantis no solo habla, actúa, pero sobre todo nunca retrocede”, dice Cuccinelli en el video. “Gobernador DeSantis, hoy le pido que se postule para presidente”.

Never Back Down Inc. está solicitando contribuciones en su sitio web y afirma que el dinero que recaude eventualmente se donará al comité de campaña de DeSantis, en caso de que presente una candidatura a la Casa Blanca. Pero mientras tanto, el dinero se transferirá a un comité político separado con sede en Virginia llamado Run, Ron, Run!, que se creó el miércoles, según documentos presentados ante la FEC.

Un portavoz de Never Back Down Inc. no respondió a una solicitud de comentarios.