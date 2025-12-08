Zohran Mamdani les informa a los inmigrantes neoyorquinos sobre su derecho a no cumplir con las órdenes de ICE
El alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, publicó el domingo un video en las redes sociales explicando el derecho de los inmigrantes a negarse a hablar o cumplir con los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), días después de que agentes federales realizaron una redada en Manhattan.
En el video, Mamdani prometió proteger a los 3 millones de inmigrantes de la ciudad y dijo: «Todos podemos enfrentarnos a ICE si conocemos nuestros derechos».
Explicó que las personas en Estados Unidos pueden optar por no hablar con los agentes federales de inmigración, filmarlos sin interferir y rechazar sus solicitudes de acceso a espacios privados. Los agentes de ICE no pueden entrar en espacios como viviendas, escuelas o áreas privadas de un lugar de trabajo sin una orden judicial firmada por un juez, afirmó Mamdani.
“El ICE tiene derecho legal a mentirte, pero tienes derecho a guardar silencio. Si te detienen, siempre puedes preguntar: ‘¿Puedo irme?’ repetidamente hasta que te respondan”, dijo Mamdani, quien juramentará como alcalde el 1 de enero.
Sus comentarios se produjeron una semana después de que se congregaran manifestantes mientras el ICE intentaba detener a personas en Canal Street, cerca del barrio chino de Nueva York. Una redada migratoria similar en el mismo barrio el pasado octubre también provocó protestas .
“Nueva York siempre dará la bienvenida a los inmigrantes y lucharé todos los días para proteger, apoyar y celebrar a nuestros hermanos y hermanas inmigrantes”, dijo Mamdani en el video del domingo.
Semanas antes, Mamdani tuvo una reunión sorprendentemente cordial en la Oficina Oval con el presidente Donald Trump, cuya administración está llevando a cabo operaciones federales de control de inmigración en varias ciudades de Estados Unidos, la más reciente en Nueva Orleans .