La jefa de policía de DC, Pamela Smith, renunciará

La jefa de policía de DC, Pamela Smith, dijo el lunes que renunciará a su trabajo.

La alcaldesa Muriel Bowser anunció la medida casi dos semanas después de decir que ella misma no buscaría un cuarto mandato.

En una declaración, Smith dijo que se sentía “ profundamente honrada, agradecida y profundamente apreciativa por mi tiempo en el Distrito de Columbia”.

“Servir como Jefe de Policía ha sido el mayor honor de mi carrera”, dijo Smith, quien agradeció a Bowser y al Consejo de DC por su “firme apoyo durante mi mandato”.

Smith calificó el trabajo como » retador y gratificante» y dijo estar «orgullosa de los logros que alcanzamos juntos, y agradezco a los residentes de esta ciudad su confianza y colaboración. Si bien mi aspiración siempre ha sido lograr un índice de delincuencia cero, aún no lo hemos logrado».

Smith dijo que si bien ha habido un «progreso tremendo», aún queda trabajo importante por hacer: » Estoy seguro de que el departamento está en una posición sólida y que el gran trabajo continuará, avanzando en una trayectoria positiva para combatir el crimen y mejorar la seguridad pública».

Describió el Distrito como «un lugar extraordinario para vivir, visitar y trabajar». Añadió que la resiliencia y el espíritu de la comunidad le resultan inspiradores.

“Estoy profundamente agradecido por la oportunidad de servir como Jefe de Policía. Ha sido un honor liderar a los hombres y mujeres del Departamento de Policía Metropolitana, y siempre llevaré conmigo el orgullo de haber servido a esta ciudad”, dijo Smith.

En un comunicado, Bowser elogió el liderazgo de Smith, afirmando que asumió el cargo en un momento en que existía una «gran urgencia por revertir las tendencias delictivas que nuestra ciudad enfrentaba tras la pandemia». En menos de un año, según Bowser, el Distrito inauguró el Centro de Delincuencia en Tiempo Real y proporcionó «tecnología más moderna y de mejor calidad» a los agentes.

“La Jefa Smith redujo drásticamente los delitos violentos, redujo la tasa de homicidios a su nivel más bajo en ocho años y nos ayudó a restaurar la seguridad y la responsabilidad en nuestros vecindarios”, dijo Bowser. “Estamos agradecidos por su servicio en Washington, D.C.”

No se explicó el motivo de la salida de Smith. En una entrevista con Axios , Smith afirmó que la atención del gobierno federal no influyó en su decisión.

“Llega un momento en que simplemente sabes que es el momento”, dijo Smith.

Smith fue nominada para dirigir el departamento en julio de 2023 , luego de más de 25 años de experiencia en la aplicación de la ley en todo Estados Unidos. Se convirtió en la segunda mujer en liderar la fuerza policial de DC y la primera mujer negra en asumir el cargo.

La residente del Distrito 8 pasó gran parte de su carrera en la Policía de Parques de EE. UU., donde comenzó en 1998 como oficial de patrulla y ascendió de rango antes de ser nombrada jefa en febrero de 2021.

Smith se incorporó a la policía de DC en mayo de 2022 como su primera directora de equidad , encargada de liderar una iniciativa de diversidad, equidad e inclusión. Un año después, fue ascendida a subdirectora de la Oficina de Seguridad Nacional del departamento.

Bowser no anunció cuándo sería el último día de Smith.