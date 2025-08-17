Zelenski se reunirá con Trump en Washington el lunes

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunció el sábado que se reunirá con Donald Trump el lunes en Washington para abordar la guerra en Ucrania, tras el encuentro entre el mandatario estadounidense y su homólogo ruso, Vladimir Putin.

Zelenski también afirmó en su cuenta X que Trump, en la conversación telefónica que mantuvieron el sábado, lo informó de «los principales puntos» de su cumbre con Putin en Alaska.

«El lunes me reuniré con el presidente Trump en Washington, D. C., para discutir todos los detalles para poner fin a las matanzas y a la guerra», precisó.

«Agradezco la invitación. Es importante que los europeos participen en cada etapa para aportar garantías de seguridad fiables, junto con Estados Unidos», prosiguió.

El dirigente ucraniano precisó que había mantenido una conversación telefónica de aproximadamente una hora con Trump, a la que se unieron posteriormente varios líderes europeos.

Zelenski reiteró además su deseo de celebrar una reunión trilateral con Trump y Putin, tal y como propuso el magnate estadounidense.

«Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en el desarrollo de la situación», subrayó, y añadió que había hablado con Trump sobre «señales positivas por parte de Estados Unidos» para proporcionar garantías de seguridad a Kiev.