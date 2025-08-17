Air India cancela el único vuelo directo de Washington D. C. a Delhi

Air India suspende sus vuelos sin escalas entre el Aeropuerto Internacional Dulles y Delhi a partir del 1 de septiembre, citando una serie de factores, incluidos los efectos persistentes del reciente conflicto militar con el vecino Pakistán y la escasez de aviones.

Air India lanzó su servicio directo desde Dulles en julio de 2017 con tres vuelos semanales. La suspensión del vuelo, al menos temporalmente, pone fin a uno de los vuelos directos más largos desde el Aeropuerto de Dulles, con una duración promedio de entre 14,5 y 15 horas.

Air India afirmó que la decisión se debió a un déficit planificado de su flota. El mes pasado, anunció planes para modernizar 26 de sus Boeing 787-8, lo que provocará una indisponibilidad prolongada de varios aviones hasta al menos finales de 2026. También mencionó el continuo cierre del espacio aéreo sobre Pakistán, que afecta a todos sus vuelos de larga distancia al alargar las rutas.

La aerolínea indicó que se estaba comunicando con los pasajeros con reservas para viajar después del 1 de septiembre para ofrecerles alternativas o reembolsos completos. Mantendrá sus vuelos con una sola escala a Washington vía el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York, Newark, Chicago y San Francisco, a través de sus socios Alaska Airlines, United Airlines y Delta.

Varias aerolíneas estadounidenses e internacionales también ofrecen vuelos con una escala desde el área de DC a Delhi, pero ninguna ofrece actualmente un servicio sin escalas.

Los datos de Sabre Global Demand indicaron previamente que el área de Washington D. C. es el cuarto mercado de viajes internacionales más grande de India. En el momento de la inauguración del vuelo sin escalas, se esperaba que el gasto en viajes de placer y negocios generado por el vuelo generara un impacto económico anual total de 30 millones de dólares en la región.