Data Doctors: Consejos para entrenar a tu asistente de voz

P: ¿Cómo puedo lograr que el reconocimiento de voz deletree correctamente los nombres de las personas?

R: Las herramientas de reconocimiento de voz son excelentes para enviar mensajes o dictar notas rápidamente, pero pueden presentar problemas con nombres inusuales o sin fonética. Si tu teléfono, asistente inteligente o software de dictado escribe mal los nombres de tus amigos y familiares, puedes entrenarlo para que los escriba correctamente usando los contactos de tu dispositivo.

Por qué son importantes los contactos

La mayoría de los sistemas modernos de reconocimiento de voz, ya sea en un smartphone, una computadora o un coche, no solo transcriben sonidos a palabras, sino que también revisan tus contactos en busca de posibles coincidencias. Si tienes un contacto guardado con la ortografía correcta, es más probable que el sistema use esa versión en lugar de adivinar. Esto puede ahorrarte la frustración constante de tener que corregir manualmente los nombres cada vez que uses un nombre inusual en un mensaje.

Crear o editar un contacto

Empieza abriendo la aplicación de contactos de tu dispositivo y buscando el nombre de la persona. Si aún no está en tu lista, crea un nuevo contacto e introduce su nombre exactamente como quieres que aparezca en el texto. Si ya está ahí, pero la ortografía es incorrecta, edita la entrada. Esto es especialmente útil para nombres con grafías creativas, variaciones culturales o una combinación de letras poco común.

Añadir ayuda fonética

Algunos dispositivos ofrecen un campo de «nombre fonético» o «apodo». Aquí puedes escribir el nombre tal como suena. Por ejemplo, para «Brioni», podrías escribir «bree-ow-nee» como nombre fonético. El sistema de reconocimiento de voz utiliza este campo como guía de pronunciación, lo que ayuda a encontrar la correspondencia entre el nombre pronunciado y la entrada de contacto correcta.

Uso de apodos o etiquetas personalizadas

Si tu dispositivo no tiene un campo fonético dedicado, puedes darle pistas al sistema. Intenta crear una entrada de contacto adicional, como «apodo o ficticio», además del contacto principal. También puedes usar la sección «notas» del contacto para guardar la grafía fonética; algunos asistentes de voz pueden leer este campo para obtener contexto.

Probando sus cambios

Una vez que hayas actualizado el contacto, pruébalo. Abre tu asistente de voz o empieza a dictar un mensaje de texto y di el nombre con naturalidad. Si la ortografía sigue saliendo mal, intenta ajustar la fonética hasta que el sistema la corrija.

Más allá de los nombres de las personas

Este método funciona con nombres de empresas, nombres de productos o cualquier palabra que uses con frecuencia y que tu dispositivo tenga dificultades para reconocer. Al añadir cualquiera de estas entradas no tradicionales a tus contactos, también puedes mejorar la precisión del reconocimiento de esos nombres.

Usar sus contactos como herramienta de capacitación puede convertir el reconocimiento de voz de un ayudante ocasional a un socio de productividad mucho más confiable, especialmente si su mundo está lleno de nombres que no están en el diccionario estándar.

Sincronización en todos tus dispositivos

Si usa varios dispositivos, asegúrese de que sus contactos estén sincronizados a través de sus cuentas en la nube. Esto garantiza que la ortografía, cuidadosamente corregida, esté disponible dondequiera que use el reconocimiento de voz.

Enseñar la pronunciación de Siri/Google Assistant

También puedes enseñarle a tu asistente a pronunciar un nombre diciendo: «Así no se pronuncia (nombre)». El sistema te indicará la pronunciación correcta y la guardará para usarla en el futuro. Esto es especialmente útil para nombres que parecen sencillos, pero tienen pronunciaciones locales o familiares únicas.