La policía de Washington D.C. anuncia cuatro zonas de toque de queda para menores

El departamento de policía de Washington D.C. ha anunciado cuatro zonas con toque de queda para jóvenes en todo el Distrito para este fin de semana, un día después de que la alcaldesa Muriel Bowser firmara una orden de emergencia que restablece su capacidad para hacerlo.

Las zonas, ubicadas en Navy Yard, RFK, NoMa y Takoma, estarán en vigor desde las 8 p. m. hasta las 11 p. m., de viernes a domingo.

La primera zona abarca el área de Navy Yard, con un límite norte a lo largo de la Interestatal 695 y Virginia Avenue, y el río Anacostia formando su límite sur.

Otra zona se centra en el campus de RFK y abarca partes cercanas a Benning Road, Oklahoma Avenue y el río Anacostia.

La zona de NoMa incluye áreas cercanas a North Capitol Street, Florida Avenue y los corredores circundantes.

La zona de Takoma se centra en torno a las calles Van Buren, Sheridan, la 3ª y la 5ª, en el noroeste de la ciudad.

En un comunicado de prensa , las autoridades indicaron que las zonas de toque de queda están autorizadas por una orden del alcalde que permite al jefe de policía designar áreas donde se reúnen o podrían reunirse grandes grupos de jóvenes de una manera que represente un riesgo para la seguridad pública.

Según la orden, cualquier persona menor de 18 años tiene prohibido reunirse en grupos de nueve o más personas en espacios públicos dentro de las zonas designadas, a menos que participen en actividades exentas .

El toque de queda temporal de fin de semana se suma al toque de queda para menores que rige en toda la ciudad, el cual exige que cualquier persona menor de 18 años permanezca fuera de las calles todas las noches desde las 11 p. m. hasta las 6 a. m. del día siguiente.