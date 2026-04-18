La región de Washington D.C. se enfrenta a un riesgo creciente de escasez de agua

Según expertos en suministro de agua y los últimos datos sobre la sequía, la región de Washington D.C. se adentra en el verano con los ríos en niveles casi mínimos históricos y un riesgo creciente de escasez de agua.

El Monitor de Sequía de EE. UU. , publicado el jueves, muestra que el 31 % de la región sufre sequía severa, mientras que el resto experimenta sequía moderada. El caudal del río Little Falls se encuentra cerca de su nivel más bajo registrado para esta época del año.

Michael Nardolilli, director ejecutivo de la Comisión Interestatal de la Cuenca del Río Potomac, afirmó que el río se encuentra «en su nivel más bajo registrado para esta fecha en particular», según más de 130 años de datos.

Para los residentes del área de Washington D.C., el suministro de agua sigue siendo suficiente, pero existe una creciente posibilidad de que se recurra a las reservas de agua este verano u otoño. El informe mensual de la ICPRB sobre el suministro de agua , publicado a principios de esta semana, indica una probabilidad superior a la normal de que se produzcan estas liberaciones en 2026.

Las tres principales compañías de agua de la región —DC Water, WSSC Water y Fairfax Water— comparten el acceso a tres embalses.

El embalse más cercano es el de Little Seneca, en el Parque Regional Black Hill, en el condado de Montgomery, Maryland. El agua liberada desde allí tardaría aproximadamente un día en llegar a las tomas de agua de las tres compañías y ser tratada como agua potable.

Río arriba, se pueden utilizar tanto el lago Jennings Randolph, en la frontera entre Maryland y Virginia Occidental, como el embalse del río Savage, en el noroeste de Maryland.

“Han pasado más de 10 años desde que le pedimos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército que liberara agua de los embalses del río Potomac”, dijo Nardolilli.

Los últimos vertidos tuvieron lugar durante las sequías que se produjeron entre 1999 y 2002, y en 2010.

“La probabilidad de que se produzcan fugas de los embalses de reserva está aumentando”, afirmó.

Según una actualización del 1 de abril, la región recibió 37,6 pulgadas de lluvia durante el último año, aproximadamente 2,2 pulgadas por debajo de lo normal. Según el informe de ICPRB , el caudal de los arroyos y los niveles de agua subterránea también están por debajo del promedio.

Si bien se esperan algunas lluvias en las próximas semanas, «a medida que aumentan las temperaturas, también lo hacen la evaporación y el uso del río por parte de la vegetación y los árboles», lo que puede ejercer una mayor presión sobre el suministro de agua de la región, según Nardolilli.

Otro factor nuevo es la creciente presencia de grandes centros de datos en la región, que ahora suponen «un gasto adicional de recursos», dijo Nardolilli.

Actualmente, el Consejo de Gobiernos del Área Metropolitana de Washington considera que la sequía en la región de DC es normal. Sin embargo, Nardolilli indicó que, cuando el Comité Técnico Regional de Coordinación de la Sequía se reúna en junio, prevé que el grupo podría recomendar una alerta por sequía, lo que implicaría mayores llamados a los residentes para que ahorren agua.

Según el ICPRB, algunas zonas circundantes, incluidas partes de Pensilvania, Maryland y Virginia dentro de la cuenca del río Potomac, ya están experimentando una sequía importante.