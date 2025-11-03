Una redada del FBI en un hipódromo demuestra que la inmigración es una prioridad para las fuerzas del orden

La primera señal de que algo andaba mal fue el ruido sordo de las hélices de un helicóptero sobrevolando la zona, seguido de gritos. En cuestión de segundos, Anabel Romero estaba en el suelo con las manos atadas a la espalda, según relató, mientras agentes de la ley, armados con sus armas, sacaban a su hija de 14 años de una camioneta cercana y la esposaban con bridas ante la mirada de sus hermanos pequeños.

Romero y su hija, ambas ciudadanas estadounidenses, se encontraban entre las aproximadamente 400 personas detenidas durante horas en un hipódromo privado situado a una hora al oeste de Boise, como parte de una investigación dirigida por el FBI sobre apuestas ilegales que resultó en más de 100 arrestos, casi todos por violaciones de las leyes de inmigración .

Romero no sabe a qué agencia pertenecían los agentes que amordazaron a su hija. Más de 200 agentes de al menos 14 agencias, entre ellas el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Patrulla Fronteriza, además de la policía local, participaron en la redada en el estadio La Catedral.

La operación del 19 de octubre es un ejemplo contundente de cómo la inmigración se ha convertido en un factor determinante para las fuerzas del orden federales, demostrando un nivel de coordinación sin precedentes para abordar la agenda de deportaciones masivas del presidente Donald Trump . También muestra cómo las redadas migratorias, caracterizadas por un uso excesivo de la fuerza, han afectado a ciudadanos estadounidenses y residentes legales.

La redada en el La Catedral Arena generó nerviosismo en el condado de Canyon, que tiene la mayor cantidad de residentes hispanos en Idaho y donde Trump obtuvo el 72% de los votos el año pasado.

Cinco familias entrevistadas por The Associated Press declararon que los agentes ataron con bridas a niños de tan solo 11 años. Afirmaron que un niño de 8 años se lastimó la boca con cristales mientras gritaba cuando los agentes rompieron la ventanilla de su coche. Varios niños estuvieron separados de sus familiares durante horas.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , cuya agencia supervisa la Patrulla Fronteriza y el ICE, negó que se hubiera atado a niños con bridas. La portavoz del FBI, Sandra Barker, declaró inicialmente que no se habían utilizado restricciones ni balas de goma contra menores, pero posteriormente rectificó su declaración, sustituyendo «niños» por «niños pequeños».

Cuatro personas que se encontraban en el hipódromo, y una quinta al día siguiente, fueron arrestadas por cargos de apuestas, mientras que otras 105 fueron detenidas por violaciones de inmigración.

John Carter, guardia de seguridad de la pista, declaró que lo ataron con bridas y perdió la circulación en las manos antes de que un agente del FBI se las aflojara. Carter añadió que los agentes utilizaron granadas aturdidoras, apuntaron con armas a la gente y lanzaron una bomba de pimienta en un vehículo donde alguien intentaba esconderse.

“Está bien llevar a la familia a un evento público. Que haya diez personas en una multitud haciendo algo ilegal no significa que todos los presentes sean ilegales”, dijo Carter. “Sí, voté por Trump, no me avergüenza decirlo. Pero no me gusta cómo se manejó esto ni las acusaciones que están haciendo”.

Los cargos por juego

El agente especial del FBI, Jacob Sheridan, declaró en documentos judiciales que los acusados ​​trabajaban en una operación de apuestas mutuas, aunque el hipódromo no tenía licencia estatal para eso, solo para carreras de caballos.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, declaró: «ICE desmanteló una red ilegal de carreras de caballos, peleas de animales y apuestas». Sin embargo, los documentos judiciales no mencionan las peleas de animales. Posteriormente añadió que ICE no detuvo ni arrestó a menores.

El sheriff del condado de Canyon, Kieran Donahue, y el jefe de policía de Caldwell, Rex Ingram, dijeron en una declaración conjunta que era “completamente falso” y “profundamente engañoso” que ICE se atribuyera el mérito, señalando el liderazgo del FBI y la participación de un grupo de trabajo local.

Otros ejemplos de cómo la inmigración se ha convertido en un foco de las operaciones contra el crimen incluyen una operación encubierta del FBI en octubre contra la venta ambulante ilegal en el barrio chino de Manhattan, así como los recientes esfuerzos en Memphis, Tennessee . Durante el aumento de la presencia policial en Washington, D.C., impulsado por Trump y promocionado como una medida centrada en la lucha contra el crimen, aproximadamente el 40% de las primeras 2300 detenciones estuvieron relacionadas con la inmigración.

Denuncias de uso excesivo de la fuerza

Durante el operativo en Idaho, muchos agentes no parecían llevar distintivos ni el nombre de su departamento en el uniforme. Algunos llevaban mascarillas. Las agencias estatales y locales negaron haber inmovilizado a menores o no respondieron a las llamadas para obtener declaraciones.

Varias personas declararon a la AP que los agentes de ICE les quitaron las esposas una vez que se pusieron en fila para el procesamiento de inmigración, y los documentos judiciales indican que ICE intervino después de que se ejecutara la orden de registro inicial.

Romero contó que cuando se sintió angustiada por estar separada de sus hijos durante horas, un agente se rió y dijo: “Los estamos cuidando mejor”.

Días después, Romero dijo que los moretones de su hija aún eran visibles. Sus hijas de 6 y 8 años se despertaban gritando cada noche. Cuando la familia pasó junto a una patrulla, la menor se asustó muchísimo.

“Ya ni siquiera respetan a las fuerzas del orden”, dijo. “Están bastante conmocionados”.

Jehidi Pérez, de 21 años y residente de Nampa, se encontraba en su camioneta con su hijo de 5 años, observando cómo las autoridades intentaban romper la ventana de otro vehículo en el que iban sus padres y su hermano de 8 años. Sus padres comenzaron a alejarse en el auto y un agente disparó contra ellos.

“Era una bala de goma, pero en ese momento todos estábamos en pánico. Pensábamos que eran balas de verdad”, dijo Pérez. “Mi madre protegió a mi hermano con su cuerpo”.

Sus padres detuvieron el coche y los agentes rompieron una ventanilla. Los cristales cubrieron a su hermano; algunos le entraron en la boca, según declaró Pérez. Una bala de goma impactó en el pecho de su padre.

El ICE arrestó a su padre y Jehidi Pérez recibió la orden de comparecer ante un tribunal de inmigración en noviembre.

Su hijo y su hermano, ambos ciudadanos estadounidenses, están pasando por dificultades, dijo.

“No pueden dormir bien por las noches. No están nada bien”, dijo. “Mi hermano llora todos los días. Este es el primer cumpleaños que pasa sin su padre”.

Pocas respuestas de las fuerzas del orden

Cuando un agente ató con bridas a los hermanos de Jasim Duran-Villa, de 11 y 15 años, ella le instó a que consultara con sus superiores.

“Les dijimos que no nos parecía apropiado que hicieran eso con menores”, dijo. El agente le comentó que otros niños habían sido inmovilizados.

Duran-Villa no estaba atada con bridas porque llevaba a su hijo de 14 meses en brazos. El bebé tenía hambre y necesitaba que le cambiaran el pañal, pero la leche y los pañales estaban en su coche.

“Ya habían pasado como dos horas y media, y por eso pregunté tantas veces: ‘¿Puedo ir por mi pañalera para darle leche a mi bebé?’ Me ignoraban o me decían que le preguntara a otro agente”, dijo. “El bebé estuvo llorando todo el tiempo”.

Tras más de tres horas, fueron identificados como ciudadanos y se les permitió marcharse. El padre de Duran-Villa fue arrestado y acusado de una infracción de inmigración.

Juana Rodríguez, ciudadana estadounidense, declaró que agentes del orden público le ataron las manos a la espalda con bridas durante casi cuatro horas mientras su hijo de 3 años se aferraba a sus piernas.

“Simplemente le decían: ‘Tienes que sujetar la camisa de tu mamá’. Cuando se alejaba un poco de mí, lo empujaban de vuelta hacia mí y le decían: ‘¡No lo sueltes!’”, dijo Rodríguez.

Finalmente se le permitió marcharse, y el ICE arrestó a su padre.

“Le dije que no firmara nada porque estoy trabajando para sacarlo”, dijo.