Joven de 19 años fallece tras accidente de motocicleta

Un motociclista falleció tras chocar contra un sedán en Bristow, Virginia, la noche del sábado, según informó la policía del condado de Prince William.

Según un comunicado de prensa del departamento, los agentes de policía del condado de Prince William llegaron al lugar de los hechos, en la zona de las carreteras Linton Hall y Nokesville, poco antes de las 8 de la noche.

Según la policía, un agente estaba controlando la velocidad de los vehículos en la intersección de Nokesville Road y Stadler Place cuando detectó una motocicleta Kawasaki ZX-6R del 2004 que circulaba a alta velocidad en dirección sur por Nokesville Road. Al encenderse las luces y la sirena, el motociclista apagó las luces y aceleró hacia Linton Hall Road.

Mientras tanto, un Nissan Sentra 2024 que circulaba en dirección este por Linton Hall Road estaba detenido en un semáforo en rojo. Cuando el conductor comenzó a girar a la derecha hacia Nokesville Road, la motocicleta chocó con el automóvil.

El motociclista, un joven de 19 años residente de Manassas, fue trasladado a un hospital donde falleció a causa de sus heridas. La conductora del Nissan, una mujer de 50 años residente de Bealeton, recibió tratamiento por heridas leves.

El accidente aún se encuentra bajo investigación. Se solicita a cualquier testigo que se comunique con la policía del condado de Prince William.