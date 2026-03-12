Una niña muere días después de desplomarse tras una pelea cerca de una parada de autobús escolar

Una niña de 12 años fue llevada a un hospital y murió días después de desplomarse en la calle tras una pelea a puñetazos cerca de una parada de autobús escolar en su vecindario de Georgia, según la policía.

La muerte de Jada West, estudiante de sexto grado, está siendo investigada por la policía en el suburbio de Villa Rica, a unas 30 millas (48 kilómetros) al oeste de Atlanta.

El sargento Spencer Crawford, portavoz de la policía, declaró el miércoles que los investigadores están revisando las pruebas, incluyendo un video de la pelea grabado con un teléfono celular, y están a la espera de los resultados de la autopsia. Añadió que la policía planea reunirse esta semana con la fiscalía, quien decidirá si se presentan cargos.

La pelea entre Jada y otro estudiante de la escuela secundaria Mason Creek estalló en una intersección cerca de la casa de la niña el jueves por la tarde, dijo Crawford.

Un video de celular publicado por la tía de Jada en redes sociales muestra un autobús escolar que se aleja del lugar más de 90 segundos antes de que se produjeran los golpes. El video muestra a Jada y a otra niña gritándose y burlándose, a una distancia considerable. Un grupo de compañeros las observa.

Se puede escuchar a alguien decir: «¿Quién va a pelear contigo por un poco de ruido?»

El video muestra a ambas chicas dejando sus mochilas casi al mismo tiempo. Se acercan y comienzan a lanzarse puñetazos. En cuestión de segundos, caen al pavimento, agarrándose, y Jada cae de espaldas y rueda hacia atrás, con los pies por delante, sobre la cabeza y el cuello.

Ambas niñas se ponen de pie antes de que intervenga una mujer, y se oye a la adulta decirle a Jada que se vaya a casa. El video muestra a Jada recogiendo su mochila y aparentemente alejándose al final del video.

No se sabe con certeza qué sucedió después, pero Jada no llegó a casa. Crawford dijo que la policía acudió a atender una llamada sobre «un joven que sufrió un paro cardíaco y se encontraba tendido en la calle».

“Cuando finalmente llegamos, los paramédicos ya estaban en el lugar, cargándola y practicándole RCP”, dijo Crawford. “Los paramédicos nos informaron que había un adulto en el lugar practicándole RCP cuando llegaron”.

Jada fue trasladada a un hospital. El domingo, su madre, Rashunda McClendon, publicó un video en Facebook pidiendo a la gente que «por favor, oren por mi bebé. Está luchando por su vida».

La tía de Jada, De’Quala McClendon, anunció más tarde el domingo en Facebook que su sobrina había muerto.

“Ahora tienes tu corona espiritual”, escribió, “duele muchísimo, pero sé que estás bien”.

Rashunda McClendon se negó a hablar con un periodista de Associated Press que fue a su casa el miércoles.

Un cartel de papel clavado en el suelo cerca del lugar de la pelea decía: «RIP JADA WEST» y llevaba el mensaje: «Que el cielo gane un ángel». Junto a él se dejaron un ramo de flores y un molinillo de plástico.

La fiscal de distrito del condado de Douglas, Dalia Racine, dijo en una declaración que su oficina está al tanto de la investigación policial sobre la muerte de Jada, pero no hizo más comentarios.

El Sistema Escolar del Condado de Douglas, en un comunicado, describió a Jada como una estudiante optimista, amable y llena de energía. Añadió que había consejeros disponibles en la escuela para hablar con los estudiantes y el personal.

«Este incidente no ocurrió en la propiedad de la escuela ni durante el horario escolar, y no hay nada que indique que esté relacionado con alguna actividad en el campus», señala la declaración del distrito escolar.