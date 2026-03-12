La región de DC se prepara para temperaturas en descenso y posible nieve

Después de un período de clima cálido en el área de DC, el jueves trae una dura dosis de realidad.

Un frente frío poderoso que barrerá la región el jueves por la mañana cambiará el panorama rápidamente, haciendo que las temperaturas caigan de los 60 a los 40 grados antes de que la mayoría de las personas terminen su café de la mañana.

Por la tarde, las lecturas probablemente caerán a los 30 grados, según la meteoróloga Eileen Whelan de 7News First Alert, ya que los vientos racheados del noroeste empujan una masa de aire más frío hacia la región.

El jueves comenzará lluvioso durante la mañana, con periodos de lluvia que se extenderán por la región. A medida que el aire más frío entre tras el frente, la lluvia podría mezclarse brevemente con nieve húmeda o transformarse en ella durante la tarde, según Whelan.

«Lo sabrás cuando pase el frente frío; habrá viento y las temperaturas bajarán bastante rápido», dijo Whelan.

Los conductores no deben esperar grandes problemas de tránsito: las temperaturas en las carreteras se mantienen lo suficientemente altas como para evitar la acumulación de nieve en el pavimento, aunque no se descarta una ligera capa de polvo sobre el césped o los tejados. Whelan afirmó que es muy probable que la región reciba hasta media pulgada de lluvia.

El viento será un factor más importante durante el día, con ráfagas del noroeste que en ocasiones superarán los 48 km/h. Estas ráfagas harán que las temperaturas, que ya están bajando, se sientan aún más frías. El meteorólogo Jordan, de 7News First Alert, informó que el frente frío azotó el Aeropuerto Nacional Reagan la madrugada del jueves con ráfagas que alcanzaron los 64 km/h.

La buena noticia es que el cielo debería comenzar a despejarse antes del viaje de la tarde, lo que permitirá que regrese algo de sol antes del atardecer.

Las temperaturas continuarán bajando durante la noche, alcanzando temperaturas bajo cero en gran parte de la zona. La humedad o los charcos restantes podrían volver a congelarse, creando zonas resbaladizas aisladas la madrugada del viernes.

El clima se calma a medida que nos acercamos al final de la semana, aunque el viento persistirá.

El viernes se presenta parcialmente nublado y ventoso, con temperaturas máximas que rondarán los 15 °C.

El fin de semana comienza templado y seco el sábado, antes de que la próxima posibilidad de lluvias llegue a fines del domingo.

PRONÓSTICO

JUEVES

Lluvia, nieve y sol; temperaturas en descenso, viento

Temperaturas: 60 a 40 grados

Vientos: Noroeste 10-20, Ráfagas: 30+ mph

JUEVES POR LA NOCHE

Mayormente despejado

Temperaturas: 30s

Vientos: Noroeste 5-10 mph

JUEVES POR LA NOCHE

Mayormente despejado

Mínimas: 27-32

Vientos: NO a SO 5 mph

VIERNES

Parcialmente nublado, ventoso

Máximas: 55-59

Vientos: Suroeste 10-20, Ráfagas: 35 mph

ESTE FIN DE SEMANA

Sábado parcialmente nublado, lluvias por la tarde el domingo

Máximas: 50 y 60 grados

Vientos: Sábado Oeste 5-10 mph, Domingo Sureste 15-25 mph