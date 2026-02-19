Una comisión de leales a Trump aprueba el proyecto del Salón de Baile de la Casa Blanca

La Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, formada por miembros leales al presidente, Donald Trump, dio este jueves luz verde a su propuesta para construir un salón de baile en la Casa Blanca en el Ala Este del complejo presidencial, proyecto que ha generado una intensa polémica.

Seis miembros de la agencia federal, de carácter asesor, aprobaron los planos tras debatirlos en una reunión telemática, despejando uno de los principales trámites antes de que pueda iniciarse la construcción en superficie del edificio.

Trump celebró la noticia en su red Truth Social: «La Comisión de Bellas Artes acaba de aprobar por unanimidad el proyecto, 6 a 0, con una abstención porque uno de sus miembros tenía un conflicto al haber trabajado profesionalmente en el proyecto. Se expresó gran reconocimiento por la belleza y la escala del edificio».

La abstención a la que se refiere es la del arquitecto James McCrery, quien no participó en la discusión ni en las votaciones porque fue el encargado inicial del proyecto antes de que Trump lo reemplazara.

Shalom Baranes, la firma que actualmente está a cargo del proyecto, presentó nuevas maquetas y animaciones del proyecto, que incorpora cambios respecto a versiones previas, como la supresión de un frontón en la fachada sur del salón y un cambio de alturas para evitar empequeñecer el edificio principal de la histórica mansión presidencial.

Desde que Trump comenzó las obras de demolición de toda el Ala Este para la construcción del Salón de Baile, historiadores y organizaciones de conservación han denunciado las apresuradas obras en un área con importante valor histórico y simbólico por no haberse abordado con suficiente aviso y sin contar con el aval del Congreso.

El plan de Trump está asimismo bajo revisión judicial tras la demanda presentada por el National Trust for Historic Preservation, que pide frenar la construcción al considerar que vulnera los procedimientos de protección del patrimonio.

La construcción del nuevo complejo, que está diseñado para acoger entre 650 y mil invitados para cenas y eventos de Estado, empezó con un coste de unos 200 millones de dólares, pero ha ido subiendo en las revisiones de diseño hasta alrededor de 400 millones.

Además de la cuestión de la financiación, la construcción del Salón de Baile ha generado críticas por el riesgo de que visualmente compita con el edificio principal de la Casa Blanca.

La Comisión de Bellas Artes se estableció en 1910 para asesorar al gobierno federal en asuntos relacionados con las artes y los símbolos nacionales, y para guiar el desarrollo arquitectónico de Washington, D.C., según detalla su sitio web.