Hombre recibe 50 años por «sextorsionar» a más de 100 niños

Un hombre de Silver Spring, Maryland, pasará el próximo medio siglo en una prisión federal por explotar a niños en línea, un esquema que utilizó para perseguir a más de 100 niñas en todo el mundo.

Chase William Mulligan, de veintiocho años, fue sentenciado el martes a 50 años de prisión, seguidos de 25 años de libertad supervisada, luego de declararse culpable de producir material de abuso sexual infantil.

Según la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Maryland, Mulligan utilizó redes sociales y plataformas de juegos (entre ellas, Snapchat, Discord, Roblox, Skype, Omegle e Instagram) entre 2019 y finales de 2023 para contactar a niñas de entre 5 y 17 años.

Los fiscales dijeron que obligó a al menos 108 niñas en Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, España, Filipinas, Australia y el Reino Unido a enviar imágenes y vídeos sexualmente explícitos.

Cuando las chicas intentaron cortar el contacto, la fiscalía afirmó que Mulligan las amenazó con publicar sus imágenes en línea o presentarse en sus casas. Los documentos judiciales detallan la intensificación de las exigencias, con Mulligan presionando a las víctimas para que enviaran material cada vez más explícito.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Mulligan también debe registrarse como delincuente sexual.

Los funcionarios federales dijeron que el proceso es parte del Proyecto Niñez Segura , una iniciativa nacional del Departamento de Justicia destinada a identificar a las víctimas y procesar a quienes explotan sexualmente a los niños.