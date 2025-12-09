Un tiroteo en la Universidad Estatal deja un muerto, un herido y un sospechoso bajo custodia

Al menos un estudiante murió y otro resultó gravemente herido en un tiroteo cerca de una residencia universitaria en la Universidad Estatal de Kentucky el martes, y un sospechoso estaba bajo custodia, dijeron las autoridades.

La policía de Frankfort, la capital del estado, declaró el cierre del campus. Un video de WLKY-TV en Louisville mostró varios vehículos policiales frente a un grupo de dormitorios y cinta adhesiva en un patio.

Un estudiante que recibió un disparo cerca de la residencia, Whitney M. Young Jr. Hall, se encuentra en estado crítico, pero estable, según la universidad. La institución no ha publicado de inmediato los nombres de los estudiantes.

“Estamos en estrecho contacto con las familias y les brindamos todo el apoyo disponible”, dijo la escuela en un comunicado, añadiendo que hay servicios de asesoramiento y apoyo disponibles.

La policía del campus no respondió inmediatamente a los mensajes.

La policía de Frankfort informó haber respondido a un incidente con un agresor activo y que el campus fue asegurado. Las autoridades planeaban dar más información en una conferencia de prensa vespertina.

La oficina del gobernador confirmó que hubo un tiroteo. «Las fuerzas del orden están en el lugar y un sospechoso ha sido arrestado. Oremos por todos los afectados», dijo el gobernador Andy Beshear en una publicación en X.

Kentucky State es una universidad pública históricamente afroamericana con aproximadamente 2200 estudiantes. Los legisladores autorizaron su creación en 1886.

La escuela está ubicada a unas 2 millas (3,2 kilómetros) al este del edificio del Capitolio.