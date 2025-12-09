Un conductor ebrio atropella a un oficial y se estrella contra patrullas policiales en un evento festivo

Un hombre de 24 años enfrenta múltiples cargos, incluido conducir bajo la influencia del alcohol, luego de que la policía dijera que condujo a través de cierres de carreteras, chocó contra tres patrullas policiales y atropelló a un oficial el viernes por la noche durante un evento de iluminación del árbol de Navidad en Manassas, Virginia.

Jackson Harlow fue detenido por la policía de la ciudad luego de la serie de accidentes que ocurrieron el viernes alrededor de las 7:45 p. m. en Old Town Manassas, según el departamento de policía de la ciudad .

Se le acusa de conducir con un nivel de alcohol en sangre superior al doble del límite legal en Virginia.

Los oficiales estaban dirigiendo el tráfico en la intersección de West Street y Center Street cuando Harlow supuestamente ignoró las instrucciones y condujo a través de la intersección, chocando contra las barreras de cierre de la carretera, un coche de policía estacionado y un oficial uniformado.

La policía dijo que el oficial que fue golpeado sufrió una «herida leve».

Otro oficial uniformado casi fue atropellado por Harlow y tuvo que esquivar la trayectoria del vehículo, dijo la policía.

Después del choque inicial, la policía dijo que «el vehículo aparentemente quedó inoperativo en West Street».

Cuando los agentes se acercaron al vehículo, Harlow aceleró de nuevo, desviándose hacia una acera y chocando contra una señal de tráfico antes de girar hacia la calle Prince William, según la policía. El vehículo chocó entonces contra más elementos de cierre de la vía y dos patrullas más que bloqueaban la vía, deteniéndose finalmente en la intersección de las calles Prince William y Liberty.

Los oficiales arrestaron a Harlow, quien se determinó que estaba ebrio y fue detenido sin derecho a fianza, dijo la policía.

Harlow está acusado de dos cargos de intento de causar lesiones maliciosas, conducir bajo la influencia del alcohol con un contenido de alcohol en sangre superior al 0,20%, ignorar la señal de un agente del orden público para detenerse, lo que resultó en peligro, obstrucción de la justicia y dos cargos de atropello y fuga que resultaron en daños a la propiedad superiores a $250.