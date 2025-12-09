Los arrestos de afganos por parte de ICE están aumentando tras el ataque de la Guardia Nacional

Una tarde reciente, Giselle García, voluntaria que ha estado ayudando a una familia afgana a reasentarse, llevó al padre a una cita con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Les advirtió a él y a su familia que se prepararan para lo peor.

En el momento en que el padre entró en la oficina de ICE en la capital de California, fue arrestado.

Apenas unos días después del tiroteo de dos soldados de la Guardia Nacional por parte de un sospechoso nacional afgano, las autoridades federales han llevado a cabo más arrestos de afganos en los EE. UU., dicen abogados de inmigración, mientras que los afganos, tanto dentro como fuera del país, han sido objeto de un intenso escrutinio por parte de los funcionarios de inmigración.

García dijo que la familia a la que ayudó se había presentado a todas sus citas y estaba siguiendo todos los requisitos legales.

“Intentaba ser fuerte por su esposa e hijos en el auto, pero la ansiedad y el miedo eran palpables”, dijo. “Su esposa intentaba contener las lágrimas, pero pude verla por el espejo retrovisor llorando en silencio”.

Habían huido de Afganistán amenazados por los talibanes porque el padre de la esposa había colaborado con el ejército estadounidense, y habían solicitado asilo en la frontera entre Estados Unidos y México, dijo García. No los identifica a él ni a su familia por temor a que otros miembros puedan ser arrestados.

Hombres afganos arrestados tras un tiroteo

Desde el tiroteo del 26 de noviembre contra la Guardia Nacional, Associated Press ha registrado aproximadamente dos docenas de arrestos de inmigrantes afganos, la mayoría de los cuales ocurrieron en el norte de California. En Sacramento, hogar de una de las comunidades afganas más grandes del país, voluntarios que monitorean las actividades del ICE afirman haber presenciado al menos nueve arrestos en el edificio federal la semana pasada, después de que hombres afganos recibieran llamadas para reportarse allí.

Muchos de los detenidos habían solicitado asilo en la frontera entre Estados Unidos y México en los últimos dos años. Otros se encontraban entre los 76.000 afganos traídos a Estados Unidos en el marco de la Operación Aliados Bienvenida , creada por la administración del expresidente Joe Biden tras la caótica retirada de Estados Unidos de su país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo el 1 de diciembre que la administración Trump está “reexaminando activamente” a todos los ciudadanos afganos que ingresaron a Estados Unidos durante la administración de Biden.

AP no pudo determinar de forma independiente la situación migratoria de cada uno de los afganos ni los motivos esgrimidos por las autoridades para sus arrestos. En un caso, el hombre había sido arrestado dos veces bajo sospecha de violencia doméstica, según el gobierno.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, dijo en un correo electrónico que la agencia «ha estado trabajando a toda máquina para identificar y arrestar a terroristas conocidos o sospechosos y extranjeros ilegales criminales que ingresaron a través de los fraudulentos programas de libertad condicional de Biden y trabajando para sacar a los criminales y las amenazas a la seguridad pública de nuestro país».

Rahmanullah Lakanwal, el afgano de 29 años sospechoso del tiroteo, recibió asilo a principios de este año, según el grupo de defensa #AfghanEvac.

Los críticos dicen que los afganos pagan el precio de un mal actor

Desde el tiroteo, el gobierno estadounidense introdujo cambios radicales en la inmigración , incluyendo la suspensión de las solicitudes de asilo y la exigencia de un mayor control de los inmigrantes de ciertos países. La administración también tomó medidas dirigidas específicamente a los afganos, como la suspensión de todas las solicitudes de inmigración y visas para aquellos afganos que contribuyeron estrechamente al esfuerzo bélico.

Quienes trabajan con afganos dicen que el aumento de la aplicación de la ley equivale a un castigo colectivo para una población, muchos de cuyos miembros arriesgaron sus vidas para proteger a las tropas estadounidenses.

“Sin subestimar el horrible asesinato ocurrido, se trata de un malhechor que debería ser procesado con todo el rigor de la ley”, dijo el representante demócrata Ami Bera, cuyo distrito de California incluye Sacramento, refiriéndose a Lakanwal. “Muchas de estas personas mantuvieron a nuestras tropas a salvo y sirvieron codo a codo con nuestros soldados durante dos décadas en Afganistán”.

Esposado después de reportarse a ICE

En Sacramento, los hombres afganos llegaron uno por uno a la oficina de ICE el 1 de diciembre después de que se les pidió que se presentaran allí de inmediato, lo que llamó la atención de los voluntarios que han estado en el edificio federal durante más de seis meses para monitorear las actividades de ICE y alertar a los inmigrantes.

Cuando cada hombre entraba a la oficina, los agentes los esposaban, dijo García, un voluntario de NorCal Resist.

“Lo que vimos el lunes fue una afluencia de inmigrantes afganos que llamaron al azar a partir de las 6 de la mañana y pidieron registrarse e informar de inmediato”, dijo García. “La mayoría de estos hombres afganos ya llevaban grilletes electrónicos”.

Los voluntarios de su organización presenciaron cómo ICE arrestó a seis afganos ese día.

Arrestos y cancelaciones generan temor

En Des Moines, Iowa, Ann Naffier, del Movimiento Migrante de Iowa por la Justicia, informó que su cliente afgano fue detenido el 2 de diciembre camino al trabajo por agentes que lo llamaron «terrorista». Estuvo retenido dos horas antes de ser liberado con una disculpa.

Wahida Noorzad es abogada de inmigración en el norte de California y tiene dos clientes afganos que fueron arrestados la semana pasada por el ICE. Ambos ingresaron a Estados Unidos en los últimos años por la frontera sur. Uno usó la aplicación creada por el gobierno de Biden para programar una cita y solicitar asilo en la frontera.

Noorzad consideró que ambos tenían argumentos sólidos para que finalmente se les concediera asilo en Estados Unidos. También dijo que no encontró antecedentes penales en ellos.

Spojmie Nasiri, otra abogada de inmigración del norte de California, dijo que ha recibido numerosas llamadas de afganos preocupados, incluyendo un hombre que la llamó aterrorizado mientras los agentes esperaban afuera de su casa. La puso en altavoz para que les dijera que su cliente era ciudadano estadounidense.

Iqbal Wafa, un consultor de inmigración afgano en Sacramento, dijo que los funcionarios le dijeron a su cliente cuando fue a su cita la semana pasada que las entrevistas para afganos estaban canceladas, y observó que las entrevistas para otros inmigrantes afganos también estaban canceladas dentro del edificio federal en Sacramento.

Su cliente, quien pidió ser identificado solo por su apellido, Mohammadi, por temor a que sus comentarios pudieran afectar la seguridad de sus familiares en Afganistán, dijo que llegó a Estados Unidos con su familia en 2017 tras trabajar como guardia de seguridad tanto para el Cuerpo de Ingeniería del Ejército de Estados Unidos como para la Embajada de Estados Unidos en Afganistán durante 12 años. Comentó que la semana pasada vio cómo otras personas no afganas acudían a sus entrevistas antes de enterarse de que la suya había sido cancelada.

«Empecé a pensar: ‘No he hecho nada'», dijo Mohammadi. Dijo que se sentía traicionado después del arduo trabajo que lo llevó a la entrevista para la ciudadanía estadounidense. «¿Qué pasará con nuestro futuro?»

Rohullah R., de 30 años, se preguntaba lo mismo. Trabajaba en un refugio de animales en Kabul, Afganistán, y llegó a Estados Unidos en 2024 tras ser patrocinado por una organización protectora de animales de Nueva York. No quiso que se usara su apellido por temor a que perjudicara su caso. Dijo que la pausa en el proceso de solicitud de su tarjeta de residencia permanente ha «creado muchos desafíos» y que muchos afganos como él están desanimados.

Una familia se fue llorando

García dijo que escuchó a través de la pared de la sala de espera de la oficina de ICE y escuchó a los agentes esposar al padre de la familia a la que estaba ayudando.

“Le grité sus derechos a través de la pared para que me oyera. ‘¡Guarda silencio! ¡Por favor, no firmes nada!’”, dijo. Se fue cuando llegó el personal de seguridad.

Cuando ella salió del edificio sin él, dijo que su esposa rompió a llorar.

Su hija intentó consolarla diciéndole: «Mami, no llores. Todo estará bien cuando llegue papá».