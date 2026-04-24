Un soldado acusado de usar información clasificada para ganar $400.000 en la redada contra Maduro deberá comparecer ante el tribunal

Un soldado de las fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos que participó en la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro comparecerá ante el tribunal el viernes tras ser acusado de utilizar información clasificada sobre la misión para ganar más de 400.000 dólares en un mercado de predicciones en línea.

Según los fiscales federales, Gannon Ken Van Dyke utilizó su acceso a información clasificada sobre la operación para capturar a Maduro en enero para ganar dinero en el sitio web de apuestas deportivas Polymarket.

Van Dyke, que estaba destinado en Fort Bragg, cerca de Fayetteville, Carolina del Norte, fue acusado el jueves de uso ilícito de información gubernamental confidencial para beneficio personal, robo de información gubernamental no pública, fraude de productos básicos, fraude electrónico y realización de una transacción monetaria ilícita.

Podría enfrentarse a años de prisión. El número de teléfono público de Van Dyke no está en servicio, y los registros judiciales aún no mencionan a ningún abogado que lo represente.

Van Dyke, de 38 años, participó en la planificación y ejecución de la captura de Maduro durante aproximadamente un mes, según la fiscalía federal de Nueva York. Firmó acuerdos de confidencialidad comprometiéndose a no divulgar «ninguna información clasificada o sensible» relacionada con las operaciones, pero los fiscales afirman que utilizó esta información para realizar una serie de apuestas sobre la posible destitución de Maduro antes del 31 de enero de 2026.

“Este caso involucró a un soldado estadounidense que presuntamente se aprovechó de su cargo para lucrarse con una operación militar legítima”, dijo el director del FBI, Kash Patel, en una publicación en redes sociales.

Polymarket, uno de los mayores mercados de predicción, declaró haber descubierto a una persona que comerciaba con información gubernamental clasificada, alertó al Departamento de Justicia y «cooperó con su investigación».

Las enormes ganancias obtenidas gracias a apuestas oportunas atrajeron la atención pública días después de la redada en Venezuela y provocaron llamamientos bipartidistas para una regulación más estricta de los mercados, donde la gente puede apostar prácticamente a cualquier cosa.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), la agencia federal que regula los mercados de predicción, anunció el jueves que había presentado una denuncia paralela contra Van Dyke.

Dicha denuncia alega que Van Dyke transfirió 35.000 dólares de su cuenta bancaria personal a una cuenta de intercambio de criptomonedas el 26 de diciembre, poco más de una semana antes de que las fuerzas estadounidenses llegaran a Caracas y detuvieran a Maduro.

Según la denuncia, Van Dyke realizó una serie de apuestas sobre cuándo Maduro podría ser destituido del poder. Hizo esas apuestas entre el 30 de diciembre y el 2 de enero, y la gran mayoría se produjeron la noche del 2 de enero, apenas unas horas antes de que los primeros misiles impactaran en Caracas.

Según la denuncia, las apuestas generaron «más de 404.000 dólares en ganancias».

“Al acusado se le confió información confidencial sobre las operaciones estadounidenses y, sin embargo, tomó medidas que pusieron en peligro la seguridad nacional de Estados Unidos y arriesgaron la vida de los militares estadounidenses”, dijo Michael Selig, presidente de la comisión.