Un técnico médico fue acusado de asesinato en primer grado

Maurquise James ha sido acusado de asesinato en primer grado por la muerte del millonario filántropo Robert Fuller Jr., de 87 años, quien fue encontrado muerto en su apartamento de una residencia para personas mayores con una herida de bala en la cabeza, el día de San Valentín.

Según consta en los registros judiciales, un gran jurado del condado de Montgomery, Maryland, acusó formalmente a James el 16 de abril. Se espera que el viernes por la mañana un juez de circuito fije la fecha del juicio.

Los fiscales han declarado que James era técnico de medicación en la residencia para personas mayores Cogir Potomac, y que planeó durante un mes asesinar a Fuller, que vivía con su pareja en Cogir.

Hasta el momento, los fiscales no han revelado un posible móvil del asesinato.

Anteriormente, un juez del Tribunal de Distrito dictaminó que James, de 22 años, es competente para ser juzgado . Permanece detenido sin derecho a fianza.

Los investigadores han citado varias pruebas, entre ellas un vídeo de vigilancia que, según afirman, muestra a una persona enmascarada utilizando una puerta lateral cerrada con llave cerca del momento del tiroteo. Un testigo también declaró a los detectives que la forma de andar inusual de la persona en el vídeo coincide con la de James.

Los investigadores también señalaron toallas de papel desechadas y varias pelucas recogidas durante la investigación.

Los documentos judiciales señalan otro incidente posterior al tiroteo en el que, según los investigadores, se utilizó una servilleta negra y una toalla de papel cercana para intentar mantener abierta una puerta lateral de la residencia de ancianos. James está acusado de haberlas colocado allí, acusación que negó al ser interrogado.

Los fiscales también afirmaron que las pruebas balísticas vinculan el arma con el asesinato de Fuller y con un segundo caso que enfrenta James en Baltimore, donde está acusado de disparar contra un policía estatal de Maryland durante un control de tráfico, días después de la muerte de Fuller.

James fue acusado formalmente en Baltimore el 8 de abril de intento de asesinato en primer y segundo grado, delitos graves, y de seis delitos menores relacionados con armas de fuego.

El abogado de James, Michael Stark, ha declarado que la defensa planea declararse inocente tanto en el caso del condado de Montgomery como en el de Baltimore.

En marzo, la pareja de Fuller, Linda Buttrick, presentó una demanda alegando que Cogir no intervino cuando los empleados denunciaron el comportamiento preocupante de Maurquise James y que el centro no protegió a Buttrick tras el asesinato.