Un puma ataca a una niña en su casa

Un puma atacó e hirió a una niña de 11 años afuera de la casa de su familia en Malibú, California, y luego persiguió a su madre antes de asustarse, dijeron las autoridades el lunes.

La niña estaba cerca de un gallinero en la propiedad el domingo por la noche cuando el puma la atacó por detrás, mordiéndole el brazo, la pierna y la espalda baja, según el portavoz del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California, Peter Tira.

La joven víctima fue atendida en un hospital por heridas leves, dijo Tira.

Durante el ataque, la madre de la niña escuchó los gritos de su hija y corrió con uno de los hermanos de la niña.

«Fue entonces cuando el puma procedió a perseguir a la madre y al hermano», dijo Tira al diario Los Angeles Times .

Otro miembro de la familia tenía una pistola eléctrica y el sonido del arma ahuyentó al gran felino, dijo Tira.

Posteriormente, los agentes de vida silvestre encontraron un puma en la zona y lo sacrificaron. Las pruebas de ADN confirmarán si se trata del mismo animal que mordió a la niña.

Los pumas rara vez atacan a personas. Se han confirmado 27 ataques a humanos desde 1986, la mayoría de ellos sin consecuencias fatales, según datos del Departamento de Pesca y Vida Silvestre del estado.

El ataque fatal más reciente fue en marzo de 2024 , cuando un puma mató a un hombre de 21 años cerca de Georgetown, en el norte de California.

El pasado septiembre , un puma atacó a un niño de 5 años mientras jugaba cerca de la mesa de picnic de su familia en el Parque Estatal Malibu Creek. El niño recibió atención médica por lesiones que no pusieron en peligro su vida.