Fugitivo salvadoreño condenado a cadena perpetua

Un fugitivo de El Salvador fue sentenciado a cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato en 2023 de una mujer de Maryland que fue atacada mientras hacía ejercicio en una popular ruta de senderismo al noreste de Baltimore.

Víctor Martínez-Hernández, de 24 años, fue declarado culpable de homicidio en primer grado y violación en primer grado, entre otros delitos, tras un juicio con jurado a principios de este año . La fiscalía alegó que estaba llevando a cabo un ataque planificado cuando agarró a Rachel Morin del sendero, le golpeó la cabeza contra unas rocas cercanas, la violó y ocultó su cuerpo en una alcantarilla.

Durante una audiencia celebrada el lunes en el tribunal estatal de Maryland, la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Harford, Yolanda Curtin, condenó a Martínez Hernández a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, según Randolph Rice, abogado que representa a los familiares de Morin. La jueza también le impuso una cadena perpetua adicional, más 40 años.

“Si bien ninguna sentencia puede devolverle la vida a Rachel, la familia Morin se consuela sabiendo que se ha hecho justicia”, afirmó Rice en un comunicado.

Martínez Hernández fue acusado de entrar ilegalmente a Estados Unidos tras presuntamente asesinar a otra mujer en su país de origen. Las autoridades afirmaron que también estaba vinculado a un allanamiento de morada en Los Ángeles en 2023.

La fiscalía utilizó pruebas de ADN para vincularlo con el ataque mortal a Morin en agosto de 2023. Los detectives recolectaron ADN de varias partes del cuerpo de Morin y lo compararon con el de Martínez Hernández. Fue arrestado el verano pasado en Oklahoma, pero vivía en Bel Air, Maryland, aproximadamente al momento de la muerte de Morin, según la fiscalía.

El ataque conmocionó a Bel Air, una comunidad suburbana al noreste de Baltimore. También se convirtió en un punto álgido de la campaña presidencial de 2024, cuando Donald Trump exigió mayor seguridad fronteriza y deportaciones masivas de inmigrantes que viven sin permiso en Estados Unidos.

Morin, de 37 años, dejó cinco hijos. Amante del fitness, solía hacer ejercicio en el Sendero Patrimonial Ma & Pa, que recorre tramos de una antigua línea de ferrocarril que conectaba Maryland con Pensilvania.

Varios miembros de su familia hablaron durante la audiencia del lunes sobre cómo su muerte afectó sus vidas.