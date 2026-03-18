Un muerto y otro herido en un tiroteo en una base de la Fuerza Aérea

Un tiroteo en una base de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Nuevo México el martes dejó una persona muerta y otra herida, según informaron funcionarios militares.

La base aérea de Holloman, cerca de Alamogordo, en el sur de Nuevo México, fue puesta en estado de alerta máxima alrededor de las 17:30 horas debido a informes de un tirador activo cerca de la tienda de conveniencia de la base, según un comunicado emitido por la 49.ª Ala.

Según el comunicado, la persona herida fue trasladada para recibir atención médica. Los responsables de seguridad confirmaron que la base es segura y que se levantó el confinamiento.

“El personal de emergencia está respondiendo a la situación y, por el momento, no existe ninguna amenaza”, decía el comunicado.

La tienda de conveniencia de la base permanecerá cerrada hasta nuevo aviso, según informó la base en una publicación en Facebook.

No se han revelado ni los nombres de las personas baleadas ni detalles adicionales sobre el tiroteo.

La base, de aproximadamente 240 kilómetros cuadrados (93 millas cuadradas), alberga la 49.ª Ala, que apoya las labores de seguridad nacional e incluye aviadores y guardias listos para el combate, según su sitio web.