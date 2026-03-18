Qué buscar alrededor de su casa después de una gran tormenta

Las tormentas que azotaron la región de Washington D.C. el lunes, aunque menos intensas de lo previsto inicialmente, afectaron a algunos barrios residenciales. Ahora que el cielo se ha despejado, es un buen momento para comprobar si la naturaleza nos ha dejado alguna sorpresa.

Philip Dancer, fundador de Dancer & Co. , una empresa de inspección de viviendas con sede en Maryland , declaró que, después de una tormenta, conviene revisar los alrededores de la casa en busca de escombros o posibles daños.

“Es buena idea asegurarse de evaluar constantemente el estado de la vivienda”, dijo.

Dancer afirmó que esto es especialmente cierto después de las tormentas, sobre todo cuando las grandes fluctuaciones de temperatura permiten que estos sistemas se formen.

Dijo que, una vez que sea seguro, los propietarios deberían empezar por el tejado.

“Primero, eche un vistazo al techo. Asegúrese de que no falte ninguna teja”, dijo.

Dancer explicó que las tormentas pueden esparcir escombros por el tejado, lo que puede causar problemas mayores si no se solucionan.

“También es importante revisar si hay algún tipo de escombro en el techo, porque no conviene que ramas u otros tipos de escombros perforen el techo o bloqueen los canalones e impidan que el agua drene correctamente”, dijo.

También recomendó revisar el revestimiento y las láminas impermeabilizantes de la casa. Explicó que estas láminas están diseñadas para evitar que el agua se filtre en la vivienda, por lo que cualquier elemento suelto o faltante debe repararse de inmediato.

“También hay que asegurarse de que el sistema de canaletas siga intacto; que no esté dañado ni suelto”, dijo Dancer.

Las tormentas también pueden afectar a ventanas y puertas.

“Es posible que hayan corregido la alineación de los marcos de las ventanas y puertas”, dijo. “Intenta abrir las ventanas y puertas y asegúrate de que aún se puedan abrir y cerrar con facilidad”.

Los propietarios también deben examinar detenidamente el cristal para asegurarse de que no haya roturas ni grietas.

Dijo que es igualmente importante recorrer el exterior y buscar posibles puntos de entrada para plagas o agua.

“Hay que buscar señales de agujeros, grietas o fisuras alrededor de las paredes exteriores que puedan permitir el paso del agua y las plagas”, dijo Dancer.

Luego, dirígete al nivel más bajo de la casa.

“Asegúrense de que no haya señales de agua estancada”, dijo.

Dancer comentó que es buena idea realizar inspecciones periódicas para poder detectar las reparaciones necesarias con antelación.

“No los vas descubriendo todos a la vez, porque hubo una tormenta y, de repente, ahora tienes que arreglarlo todo de golpe”, dijo.

Recomendó realizar estas revisiones al menos cada tres meses.