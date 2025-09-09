Hombre acusado de intentar asesinar a Trump se disculpa con posibles jurados

El hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump mientras jugaba golf el año pasado en el sur de Florida se presentó el lunes ante un grupo de posibles jurados en un tribunal de Florida y dijo que “lamentaba haberlos traído a todos aquí”.

Ryan Routh , vestido con una chaqueta deportiva gris, corbata roja con rayas blancas y pantalones caqui, se representa a sí mismo en el juicio que comenzó con la selección del jurado el lunes en el tribunal federal de Fort Pierce, Florida.

«Gracias por estar aquí», dijo Routh al primer grupo de 60 jurados que ingresaron a la sala del tribunal después de que la jueza de distrito estadounidense Aileen Cannon presentó a los fiscales y a Routh al panel.

Cannon aprobó la solicitud de Routh de representarse a sí mismo, pero dijo que los abogados designados por el tribunal debían permanecer como abogados suplentes.

Durante una audiencia previa para repasar las preguntas que se les harían al jurado, Routh estaba parcialmente esposado. Sin embargo, no parecía estar sujeto cuando el primero de tres grupos de 60 posibles jurados entró en la sala el lunes por la tarde.

Cannon desestimó las preguntas que Routh quería hacerles al jurado el lunes por considerarlas irrelevantes. Entre ellas, se incluían preguntas sobre su opinión sobre Gaza, sobre la posibilidad de que Estados Unidos adquiera Groenlandia y sobre qué harían si estuvieran conduciendo y vieran una tortuga en la carretera.

El panel de 120 posibles jurados llenó cuestionarios el lunes por la mañana y el primer grupo fue llevado a la sala del tribunal durante la sesión de la tarde. El juez les preguntó sobre cualquier dificultad que les impidiera formar parte del jurado durante un juicio que duraría varias semanas. Veintisiete señalaron dificultades y el juez desestimó a 20 de ellos el lunes.

Los otros dos grupos de jurados regresarán a la sala el martes por la mañana para un interrogatorio similar. Quienes no hayan sido despedidos regresarán a las 14:00 del martes para continuar con el interrogatorio sobre el caso y sus opiniones.

El tribunal ha bloqueado cuatro semanas para el juicio de Routh, pero los abogados esperan que necesiten menos tiempo.

Se esperaba que la selección del jurado durara tres días para encontrar a 12 jurados y cuatro suplentes. Los alegatos iniciales estaban programados para el jueves, y la fiscalía comenzará su caso inmediatamente después.

Cannon le dijo a Routh la semana pasada que se le permitiría usar un podio mientras hablaba con el jurado o interrogaba a los testigos, pero que no tendría vía libre en la sala del tribunal.

Cannon, jueza designada por Trump, fue objeto de escrutinio por su gestión de un caso penal que acusaba a Trump de almacenar ilegalmente documentos clasificados en su finca de Mar-a-Lago en Palm Beach. El caso se vio empantanado en retrasos a medida que las mociones se acumulaban durante meses, y finalmente fue desestimado por Cannon el año pasado tras concluir que el fiscal especial designado por el Departamento de Justicia para investigar a Trump había sido designado ilegalmente.

El juicio de Routh comienza casi un año después de que, según la fiscalía, un agente del Servicio Secreto de EE. UU. frustró su intento de dispararle al candidato presidencial republicano. Routh, de 59 años, se declaró inocente de los cargos de intento de asesinato de un importante candidato presidencial , agresión a un agente federal y varias infracciones relacionadas con armas de fuego.

Apenas nueve semanas antes, Trump había sobrevivido a otro atentado contra su vida durante la campaña en Pensilvania. El pistolero disparó ocho tiros, uno de los cuales rozó la oreja de Trump, antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Los fiscales afirman que Routh planeó metódicamente asesinar a Trump durante semanas antes de apuntar con un rifle a través de los arbustos mientras Trump jugaba al golf el 15 de septiembre de 2024 en su club de campo de West Palm Beach. Un agente del Servicio Secreto vio a Routh antes de que Trump apareciera. Las autoridades afirman que Routh apuntó con su rifle al agente, quien abrió fuego, lo que provocó que Routh soltara el arma y huyera sin disparar.

Las fuerzas del orden recibieron ayuda de un testigo que, según la fiscalía, informó a los agentes que vio a una persona huir. Posteriormente, el testigo fue trasladado en helicóptero a una autopista cercana donde Routh fue arrestado, y los testigos confirmaron que era la persona que había visto, según la fiscalía.

La semana pasada, el juez reveló la lista de 33 páginas de la fiscalía con las pruebas que podrían presentarse en el juicio. Indica que la fiscalía tiene fotos de Routh sosteniendo el mismo modelo de rifle semiautomático encontrado en el club de Trump.

Routh era un obrero de la construcción de Carolina del Norte que en los últimos años se había mudado a Hawái. Autoproclamado líder mercenario, Routh denunciaba abiertamente a cualquiera que quisiera escucharlo sobre sus peligrosos, y a veces violentos, planes para involucrarse en conflictos en todo el mundo, según declararon testigos a The Associated Press.

En los primeros días de la guerra en Ucrania , Routh intentó reclutar soldados de Afganistán, Moldavia y Taiwán para luchar contra los rusos. En su natal Greensboro, Carolina del Norte, fue arrestado en 2002 por eludir una parada de tráfico y atrincherarse frente a los agentes con una ametralladora automática y un «arma de destrucción masiva», que resultó ser un explosivo con una espoleta de 25 cm.

En 2010, la policía registró un almacén propiedad de Routh y encontró más de 100 artículos robados, desde herramientas eléctricas y materiales de construcción hasta kayaks y jacuzzis. En ambos casos de delitos graves, los jueces le impusieron a Routh libertad condicional o una sentencia suspendida.

Además de los cargos federales, Routh también se declaró inocente de los cargos estatales de terrorismo e intento de asesinato.