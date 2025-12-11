Un juez ordena a Trump que ponga fin al despliegue de tropas de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La administración Trump debe detener el despliegue de la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al estado, ordenó un juez federal el miércoles en un fallo enfático.

El juez federal de distrito Charles Breyer en San Francisco concedió una orden judicial preliminar solicitada por los funcionarios de California , pero también puso la decisión en espera hasta el lunes, presumiblemente para darle a la administración la oportunidad de apelar.

En una medida extraordinaria, el presidente Donald Trump convocó a más de 4000 efectivos de la Guardia Nacional de California en junio, sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom, para impulsar las medidas de control migratorio de la administración Trump. A finales de octubre, la cifra se había reducido a varios cientos, pero California se mantuvo firme en su oposición al mando de las tropas por parte de Trump.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sugirió en una declaración que la administración apelaría el fallo de Breyer, diciendo que esperaba una «victoria final en el tema».

“El presidente Trump ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a los oficiales y activos federales luego de disturbios violentos que líderes locales como Newscum se negaron a detener”, dijo, usando un apodo peyorativo que Trump ha usado para referirse al gobernador demócrata .

El fiscal general de California, Rob Bonta, dijo que el fallo era una victoria para la democracia y el estado de derecho, y acusó a la administración de jugar “juegos políticos” con las tropas.

Breyer rechazó los argumentos de la administración de que no podía revisar las extensiones de un despliegue de la Guardia y que todavía necesitaba tropas de la Guardia en Los Ángeles para proteger al personal y la propiedad federal, diciendo que la primera afirmación era «impactante» y la segunda rayaba en la «tergiversación».

“Los Fundadores diseñaron nuestro gobierno como un sistema de pesos y contrapesos”, añadió Breyer, nominado por el presidente demócrata Bill Clinton. “Sin embargo, los acusados ​​dejan claro que el único cheque que quieren es uno en blanco”.

Los aproximadamente 100 soldados de California que permanecen en Los Ángeles están custodiando edificios federales o alojados en una base cercana y no están en las calles con agentes de control de inmigración, según el Comando Norte de Estados Unidos.

California argumentó que las condiciones en Los Ángeles habían cambiado desde que Trump desplegó las tropas por primera vez, tras los enfrentamientos entre agentes federales de inmigración y personas que protestaban por su intensificación de la aplicación de las leyes migratorias . Durante una manifestación, los manifestantes lanzaron piedras a vehículos de la Patrulla Fronteriza. Un hombre se declaró culpable posteriormente de lanzar un cóctel molotov.

La administración republicana ha extendido el despliegue hasta febrero, al tiempo que intenta utilizar a miembros de la Guardia Nacional de California en Portland, Oregón, como parte de su esfuerzo por enviar militares a ciudades gobernadas por los demócratas, a pesar de las objeciones de alcaldes y gobernadores. También envió algunos efectivos de la Guardia Nacional de California a Illinois.

En su fallo, Breyer acusó a la administración Trump de “crear efectivamente una fuerza policial nacional compuesta por tropas estatales”.

La idea de que los riesgos de las manifestaciones en el área de Los Ángeles no podrían gestionarse hoy sin la Guardia Nacional desafiaba el “sentido común”, escribió el juez.

“Después de todo, las fuerzas de seguridad locales como el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), el Departamento de Defensa de Los Ángeles (LASD) y la Patrulla de Carreteras de California (CHP) no solo han estado dispuestas a gestionar las protestas, sino que lo han hecho con capacidad desde junio”, escribió.

El llamado a filas de junio marcó la primera vez en décadas que la guardia nacional de un estado se activó sin una solicitud de su gobernador y marcó una escalada significativa en los esfuerzos de la administración para implementar su política de deportaciones masivas . Las tropas estaban estacionadas frente a un centro de detención federal en el centro de Los Ángeles, donde se congregaron manifestantes y posteriormente fueron enviadas a las calles para proteger a los agentes de inmigración mientras realizaban arrestos.

California presentó una demanda, argumentando que el presidente utilizaba a miembros de la Guardia Nacional como su fuerza policial personal, violando una ley que limita el uso de las fuerzas armadas en asuntos internos. El gobierno afirmó que los tribunales no podían cuestionar la decisión del presidente de que la violencia durante las protestas le impedía ejecutar las leyes estadounidenses con fuerzas regulares y reflejaba una rebelión o peligro de rebelión.

Breyer dijo que en la decisión del miércoles la sugerencia de que había peligro de rebelión era aún más «descabellada» cuando la administración extendió el despliegue de lo que fue en junio.

Breyer emitió inicialmente una orden de restricción temporal que requería que la administración devolviera el control de los miembros de la Guardia a California, pero un panel de un tribunal de apelaciones puso esa decisión en suspenso.

Después de un juicio, Breyer dictaminó en septiembre que el despliegue violaba la ley.

Otros jueces han impedido que la administración despliegue tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregón y Chicago.