La ofensiva de Trump contra la inmigración está afectando a los trabajadores de cuidado infantil

Poco después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo en enero, el personal del preescolar bilingüe CentroNía comenzó a ensayar qué hacer si los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llamaban a la puerta. A medida que el ICE se volvió una presencia regular en su vecindario históricamente latino este verano, los maestros dejaron de llevar a los niños a parques, bibliotecas y áreas de juego cercanas que antes se consideraban una extensión del aula.

Y en octubre, la escuela canceló su apreciado desfile del Mes de la Herencia Hispana, cuando los padres inmigrantes solían vestir a sus hijos con disfraces y camisetas de fútbol de sus países de origen. El ICE había comenzado a detener a miembros del personal, todos ellos con estatus legal, y las autoridades escolares temían atraer más atención no deseada.

Todo esto ocurrió antes de que agentes del ICE arrestaran a una maestra dentro de un preescolar de inmersión en español en Chicago en octubre. El incidente dejó a los inmigrantes que trabajan en guarderías, así como a las familias que dependen de ellos, sintiéndose atemorizados y vulnerables.

La presión de Trump para llevar a cabo la mayor deportación masiva de la historia ha tenido un impacto descomunal en el sector del cuidado infantil, que depende en gran medida de los inmigrantes y ya se encuentra bajo presión por la escasez de mano de obra. Los trabajadores inmigrantes de cuidado infantil y los maestros de preescolar, la mayoría de los cuales trabajan y residen legalmente en Estados Unidos, afirman estar angustiados por la posible presencia de agentes de ICE. Algunos han abandonado el sector, y otros se han visto obligados a hacerlo debido a los cambios en la política migratoria.

En CentroNía, la directora ejecutiva, Myrna Peralta, dijo que todo el personal debe tener estatus legal y autorización de trabajo. Pero la presencia de ICE y el miedo que genera han cambiado el funcionamiento de la escuela

“Eso realmente domina toda nuestra toma de decisiones”, dijo Peralta.

En lugar de llevar a los niños a pasear por el vecindario, el personal los lleva en cochecitos por los pasillos. Y convirtieron un aula en una biblioteca en miniatura cuando la escuela canceló su colaboración con una biblioteca local.

La industria del cuidado infantil depende de los inmigrantes

Las escuelas y guarderías infantiles estuvieron prohibidas para los funcionarios de ICE, en parte para proteger a los niños. Pero esas normas se eliminaron poco después de la investidura de Trump. En cambio, se insta a los funcionarios de ICE a actuar con sentido común.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, defendió la decisión de los funcionarios de ICE de ingresar al preescolar de Chicago. Explicó que la maestra, quien tenía un permiso de trabajo y fue liberada posteriormente, viajaba como pasajera en un auto que estaba siendo perseguido por agentes de ICE. Salió del auto y corrió hacia el preescolar, dijo McLaughlin, enfatizando que la maestra fue «arrestada en el vestíbulo, no en la escuela». El hombre que conducía entró al preescolar, donde fue arrestado.

Aproximadamente una quinta parte de los trabajadores de cuidado infantil en Estados Unidos nacieron fuera de Estados Unidos y una quinta parte son latinos. La proporción de inmigrantes en algunos lugares, especialmente en las grandes ciudades, es mucho mayor: en el Distrito de Columbia, California y Nueva York, alrededor del 40% de la fuerza laboral en cuidado infantil nació en el extranjero, según el Centro para el Estudio del Empleo en Cuidado Infantil de la Universidad de California en Berkeley.

Los inmigrantes en este campo tienden a tener un nivel educativo más alto que los nacidos en Estados Unidos. Los latinoamericanos contribuyen a satisfacer la creciente demanda de centros preescolares en español, como CentroNía, donde algunos padres inscriben a sus hijos para que tengan una ventaja inicial en el aprendizaje de otro idioma.

El Consejo Americano de Inmigración estimó en 2021 que más de tres cuartas partes de los inmigrantes que trabajan en el cuidado y la educación infantil temprana vivían y trabajaban legalmente en Estados Unidos. Centros preescolares como CentroNía realizan rigurosas verificaciones de antecedentes, que incluyen verificar que los empleados tengan autorización de trabajo.

Hay evidencia de que el impacto en la fuerza laboral está aumentando. Desde enero, el número de inmigrantes que trabajan en cuidado infantil se ha reducido en 39,000, según un informe publicado el miércoles por New America, un centro de estudios de izquierda. Esto, a su vez, ha dificultado el trabajo de las madres nacidas en Estados Unidos con niños menores de 6 años. Los investigadores estiman que hay 79,000 menos de ellas en la fuerza laboral debido al aumento de arrestos por parte del ICE.

Más allá de las deportaciones, en los últimos meses la administración Trump ha despojado de su estatus legal a cientos de miles de inmigrantes. Muchos de ellos habían huido de la violencia, la pobreza o desastres naturales en sus hogares y recibieron el Estatus de Protección Temporal (TPS), que les permitía vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Sin embargo, Trump canceló estos programas, obligando a muchos a perder sus empleos y al país. Tan solo el mes pasado, 300.000 inmigrantes venezolanos perdieron su estatus de protección.

CentroNía perdió a dos empleados al perder su TPS, dijo Peralta, y un inmigrante nicaragüense que trabajaba como maestro se fue solo. Tierra Encantada, que opera preescolares de inmersión en español en varios estados, tuvo una docena de maestros que se fueron al perder su TPS.

El miedo está afectando incluso a quienes están legalmente en Estados Unidos.

En CentroNía, una empleada fue detenida por ICE mientras caminaba por la calle y retenida durante varias horas, sin poder contactar a sus colegas para informarles dónde se encontraba. Fue liberada esa misma noche, según informó la directora de la escuela, Joangelee Hernández-Figueroa.

Otra empleada, la maestra Edelmira Kitchen, dijo que el ICE la detuvo camino al trabajo en septiembre. Los funcionarios le exigieron que saliera de su auto para interrogarla. Kitchen, ciudadana estadounidense que emigró de la República Dominicana de niña, dijo que se negó y que finalmente la dejaron ir.

“Me sentí violado en mis derechos”, dijo Kitchen.

Hernández-Figueroa afirmó que la mayor presencia de ICE durante la intervención federal en la ciudad ha afectado la salud mental de los empleados. Algunos han acudido al hospital con ataques de pánico en plena jornada escolar.

Cuando la ciudad envió consultores de salud mental a la escuela a principios de este año como parte de una asociación con el Departamento de Salud Conductual, los directivos de la escuela les pidieron que trabajaran con profesores en lugar de con estudiantes, preocupados de que su angustia se extendiera al aula.

“Si los maestros no son buenos”, dijo Hernández-Figueroa, “los niños tampoco serán buenos”.

No solo los adultos se sienten más ansiosos. En una escuela Guidepost Montessori en las afueras de Portland, Oregón, los maestros observaron cambios en los niños de preescolar en las semanas posteriores a un arresto de ICE cerca de la escuela en julio. Tras detener a un padre que llevaba a su hijo a la escuela, los oficiales lo encontraron en el estacionamiento e intentaron arrestarlo. En el alboroto que siguió, la escuela decretó un cierre de emergencia: los niños fueron sacados del patio de recreo y los maestros pusieron música a todo volumen e hicieron que los niños cantaran para ahogar los gritos.

Amy Lomanto, quien dirige la escuela, dijo que los maestros notaron más arrebatos entre los estudiantes y que más estudiantes se retiraban a lo que la escuela llama «la estación de regulación», un área en la oficina principal con juguetes antiestrés que los niños pueden usar para calmarse.

Ella dijo que lo que sucedió en su escuela subrayó que incluso las comunidades ricas, como aquella a la que sirve la escuela, no son inmunes a la exposición a este tipo de eventos.

“Con la situación actual, es cada vez más probable que experimentemos este tipo de trauma”, afirmó. “Ese nivel de miedo está permeando mucho más nuestra sociedad”.