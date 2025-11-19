Un jefe fiscal exige un juicio por su arresto durante una protesta contra la inmigración

El director financiero de la ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien fue arrestado hace dos meses por protestar contra las condiciones en un centro de detención de inmigrantes, optó el martes por ir a juicio por un cargo menor de obstrucción en lugar de aceptar un acuerdo que habría hecho que el caso se desestimara en seis meses.

“Quiero un juicio”, dijo Lander, el contralor de la ciudad y aliado del alcalde electo Zohran Mamdani .

Habló tras salir de un tribunal federal en Manhattan, donde esperó a conocer las medidas que tomarían las autoridades respecto a su protesta del 18 de septiembre junto a varios legisladores. Prometió seguir protestando contra la represión migratoria del gobierno de Trump y afirmó que un juicio «sacaría a la luz» las acciones de las autoridades federales.

No es la primera vez que Lander, un demócrata liberal que se postuló para alcalde este año, es arrestado por este asunto. Fue detenido en junio en un tribunal de inmigración de Manhattan tras entrelazar su brazo con el de una persona que las autoridades intentaban detener. El arresto aumentó la popularidad del político, generalmente ecuánime y conocido por su estilo tecnocrático.

Él y Mamdani se apoyaron mutuamente en las últimas semanas de las primarias, y ahora se rumorea que Lander está considerando postularse para el Congreso.

Lander fue señalado por la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, en una declaración tras su arresto. Lo calificó como “otro político de ciudades santuario que intenta conseguir sus quince minutos de fama poniendo en peligro al personal del DHS y a los detenidos”, refiriéndose a las llamadas políticas de santuario que limitan la cooperación entre las autoridades locales y los agentes de inmigración en algunas jurisdicciones del país.

Lander fue uno de los 11 funcionarios arrestados y citados antes de ser liberados después de que intentaran inspeccionar las salas de detención en el décimo piso del 26 Federal Plaza en Manhattan, que alberga un tribunal de inmigración, la oficina de campo del FBI en Nueva York y otras oficinas federales.

El edificio se ha convertido en un punto central en medio de las operaciones federales de inmigración en curso, que según el presidente Donald Trump son necesarias para combatir lo que él llama delincuencia descontrolada.

Los funcionarios indicaron que querían comprobar si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) estaba cumpliendo con la orden judicial que le exigía limitar el aforo, garantizar la limpieza y proporcionar colchonetas para dormir, entre otras medidas. Algunos de los demás funcionarios aceptaron el acuerdo de suspensión condicional del proceso.

El acta de acusación contra Lander lo acusaba de “bloquear entradas, vestíbulos y pasillos” del edificio. Afirmó que planeaba regresar a las instalaciones a finales de esta semana, junto con otros, para continuar las protestas.

De haber aceptado el acuerdo, se le habría retirado el cargo de obstrucción a la justicia si no cometía ningún delito en propiedad federal durante seis meses. Según él, dicho cargo conlleva una pena máxima de 30 días de prisión.