Una escuela llega a un acuerdo tras expulsar a estudiantes judíos que denunciaron acoso antisemita

Una escuela privada del condado de Fairfax, Virginia, acordó reformar sus políticas, someterse a cinco años de supervisión externa y emitir una disculpa pública después de expulsar a tres hermanos judíos cuya familia denunció un grave acoso antisemita.

La escuela Nysmith de Herndon también pagará a la familia casi 150.000 dólares para cubrir los honorarios de los abogados y otros gastos relacionados con el incidente, como parte de un acuerdo.

El acuerdo , anunciado el martes por la Oficina del Fiscal General de Virginia, se produce tras una denuncia por discriminación que alegaba que la escuela Nysmith ignoró el acoso creciente y luego expulsó por completo a las víctimas de la escuela.

Jeffrey Lang, del Centro Louis D. Brandeis para los Derechos Humanos ante la Ley, supervisó el caso.

Lang dijo que la pesadilla de la familia comenzó cuando una de sus hijas de sexto grado, de 11 años, se convirtió en el blanco de un grupo de estudiantes que, según él, la acosaron repetidamente por ser judía.

“La llamaban asesina de bebés”, dijo Lang. “Le decían que los judíos e israelíes eran todos asesinos de bebés, que se alegraban de lo que sucedió el 7 de octubre. Cosas realmente horribles”.

La estudiante tenía demasiado miedo para contárselo a nadie, hasta que, según Lang, un compañero de clase se sintió tan perturbado por el acoso que se lo comunicó a los padres de la niña.

En febrero, los padres se reunieron con el director de la escuela Nysmith y solicitaron su intervención. El director prometió “investigar y tomar medidas, pero no pasó nada”, declaró Lang.

Durante las tres semanas siguientes, el acoso, según se informa, se intensificó. Los padres se reunieron de nuevo con el director para pedir ayuda, y esta vez, supuestamente, él les dijo que su hija “necesitaba hacerse más fuerte”.

Dos días después, los tres hermanos, dos gemelos de sexto grado y su hermano de 8 años, fueron expulsados ​​de la escuela.

“No solo expulsaron a esa hija”, dijo Lang, “sino que sus otros dos hijos, que no tenían ni idea de lo que estaba pasando, también fueron expulsados ​​ese mismo día”.

La familia había asistido a Nysmith durante cuatro años.

“Ese era su mundo”, dijo Lang. “Y en un día, se lo arrebataron”.

Un comunicado del Centro Brandeis afirmó: “La escuela fomentó un ambiente que permitió el acoso antisemita”.

A principios de este año, y antes del supuesto acoso escolar, la maestra de la hija pidió a la clase que trabajara junta en un dibujo que representara las cualidades de los “líderes históricos fuertes”.

“Los alumnos realizaron un dibujo que incluía el retrato de Adolf Hitler , y la escuela Nysmith publicó una foto de los niños mostrando su dibujo a la comunidad escolar”, dijo el Centro Brandeis.

Además de los insultos, Lang dijo que había un grupo que lanzó una campaña para aislar socialmente al estudiante de secundaria.

“La estaban rechazando y diciéndole: ‘Te odiamos’. Para una niña de 11 años en sexto grado, fue simplemente devastador”, dijo Lang.

Kenneth L. Marcus, presidente y director ejecutivo del Brandeis Center, escribió en un comunicado: “Se ha hecho justicia” para la familia.

Como parte del acuerdo, la Escuela Nysmith “adoptará nuevas políticas de no discriminación”, que incluyen definir claramente qué significa antisemitismo, establecer un comité para investigar las denuncias de discriminación, contratar a un supervisor independiente y brindar capacitación sobre antisemitismo a los administradores.

La escuela también reembolsará a la familia los gastos incurridos a causa de la expulsión, y el director de la escuela, Ken Nysmith, también emitirá una declaración pública expresando “su pesar por la expulsión de los niños”, según el comunicado de Brandeis.

“Estas medidas son cruciales dado que el antisemitismo en la educación primaria y secundaria sigue en aumento”, dijo Marcus.

La familia no regresará a la escuela Nysmith.