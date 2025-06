Un hombre sospechoso de disparar a dos legisladores está bajo custodia tras entregarse a la policía

El hombre sospechoso de matar a un legislador de Minnesota y herir a otro se arrastró hasta los oficiales en señal de rendición el domingo después de que lo localizaron en el bosque cerca de su casa, poniendo fin a una búsqueda masiva de casi dos días que puso en vilo a todo el estado.

Vance Boelter fue arrestado y acusado de dos cargos de asesinato y dos cargos de intento de asesinato. Los registros de la cárcel indican que Boelter debía comparecer ante el tribunal el lunes por la tarde.

Se le acusa de hacerse pasar por un oficial de policía y disparar fatalmente a la ex presidenta demócrata de la Cámara de Representantes Melissa Hortman y a su esposo, Mark, en su casa la madrugada del sábado en los suburbios del norte de Minneapolis.

Las autoridades afirman que también disparó contra el senador demócrata John Hoffman y su esposa, Yvette. Ambos resultaron heridos en su residencia, a unos 15 kilómetros (9 millas) de distancia.

«Las acciones impensables de un hombre han alterado el estado de Minnesota», dijo el gobernador demócrata Tim Walz en una conferencia de prensa después del arresto de Boelter.

La búsqueda de Boelter fue la mayor cacería humana en la historia del estado, declaró Mark Bruley, jefe de policía de Brooklyn Park. Comenzó cuando los agentes de Brooklyn Park fueron a revisar la casa de Hortman y vieron a su esposo abatido a tiros antes de que el tirador huyera.

El domingo, las autoridades localizaron un vehículo abandonado que Boelter usaba en la zona rural del condado de Sibley, donde vivía, y un agente de policía informó que creía haberlo visto correr hacia el bosque, según Bruley. La policía estableció un amplio perímetro y desplegó a 20 equipos tácticos diferentes, que dividieron la zona y lo buscaron.

Durante la búsqueda, la policía afirmó haber recibido información que confirmaba la presencia de alguien en el bosque y que buscaron durante horas, utilizando un helicóptero y agentes a pie, hasta encontrar a Boelter. Este se entregó a la policía y se arrastró hasta los agentes en el bosque antes de ser esposado y puesto bajo custodia en un campo, según informaron las autoridades.

Los registros de la cárcel muestran que Boelter fue ingresado en la cárcel del condado de Hennepin a la 1:02 a. m., hora central, del lunes e incluyen dos fotografías policiales, una de frente y otra de costado, de Boelter vistiendo una camisa de prisión naranja.

Un ataque dirigido

Drew Evans, superintendente de la Oficina de Aprehensión Criminal del estado, dijo que la violencia probablemente habría continuado si los oficiales de Brooklyn Park no hubieran revisado la casa de Hortman, lo que provocó que Boelter huyera.

Los Hoffman fueron atacados primero en su casa en Champin la madrugada del sábado. Una denuncia penal, revelada tras el arresto de Boelter, indicó que su hija adulta llamó al 911 poco después de las 2:00 a. m. para informar que una persona enmascarada había llegado a la puerta y les había disparado a sus padres.

Después de que la policía del cercano Brooklyn Park se enteró de que un legislador había recibido un disparo, enviaron agentes de patrulla para verificar la casa de los Hortman.

Los agentes de policía de Brooklyn Park llegaron justo a tiempo para ver a Boelter dispararle a Mark Hortman a través de la puerta abierta de la vivienda, según la denuncia. Indica que intercambiaron disparos con Boelter, quien huyó al interior de la vivienda antes de escapar del lugar. Melissa Hortman fue encontrada muerta en el interior, según la denuncia.

Las autoridades dijeron que Boelter se hizo pasar por un oficial de policía e incluso supuestamente alteró un vehículo para que pareciera un coche de policía.

No hay detalles sobre el motivo

Las autoridades no dieron ningún motivo cuando anunciaron el arresto de Boelter.

Se encontró una lista de unos 70 nombres en escritos recuperados del falso vehículo policial abandonado en la escena del crimen, según informaron dos agentes del orden que hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato por no estar autorizados a revelar detalles de la investigación en curso. Los escritos y la lista de nombres incluían a destacados legisladores estatales y federales, líderes comunitarios, defensores del derecho al aborto e información sobre centros de salud, según los funcionarios.

Un funcionario de Minnesota informó a AP que legisladores que se habían manifestado abiertamente a favor del derecho al aborto estaban en la lista. El funcionario habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación estaba en curso.

Boelter es un ex funcionario político que sirvió en la misma junta de desarrollo de la fuerza laboral estatal que Hoffman, según muestran los registros, aunque no estaba claro si se conocían o en qué medida.

Alrededor de las 6 a. m. del sábado, Boelter envió un mensaje de texto a sus amigos para disculparse por sus acciones, aunque no dijo qué había hecho.

«Estaré ausente por un tiempo. Quizás muera pronto, así que solo quería decirles que los quiero mucho y que ojalá no hubiera sido así», escribió en mensajes vistos por AP.

Una escalada de la violencia política

Los tiroteos ocurren en un momento en que líderes políticos de todo el país han sido atacados, acosados ​​e intimidados en medio de profundas divisiones políticas. Los legisladores expresaron su conmoción por los ataques, mientras los residentes de las Ciudades Gemelas estaban de luto.

“Esto no puede ser la norma. No puede ser la forma en que abordemos nuestras diferencias políticas”, declaró Walz el domingo.

El domingo por la noche, la senadora estadounidense Amy Klobuchar compartió una declaración de Yvette Hoffman expresando su agradecimiento por la gran muestra de apoyo público.

“John está pasando por muchas cirugías ahora mismo y cada hora está más cerca de estar fuera de peligro”, dijo Yvette Hoffman en un mensaje que Klobuchar publicó en redes sociales. “Recibió nueve impactos de bala. Yo recibí ocho y ambos tenemos muchísima suerte de estar vivos. Estamos destrozados y devastados por la pérdida de Melissa y Mark”.

El domingo se colocaron flores de colores brillantes y pequeñas banderas estadounidenses sobre la piedra de mármol gris del Capitolio Estatal de Minnesota, junto con una foto de los Hortman . La gente garabateó mensajes en pequeñas notas, como: «Fuiste nuestro líder en los momentos más difíciles. Descansa en el poder».

Pam Stein llegó con flores y se arrodilló junto al monumento. Emocionada, Stein calificó a Hortman de «una auténtica fuerza» y «el verdadero héroe anónimo del gobierno de Minnesota».