Un hombre fue deportado pese a una orden judicial que bloqueaba su expulsión, afirman sus abogados

Funcionarios de inmigración deportaron a un padre que vivía en Alabama a Laos a pesar de una orden de un tribunal federal que bloqueaba su expulsión de Estados Unidos con el argumento de que tiene derecho a la ciudadanía, dijeron el martes los abogados del hombre.

La jueza federal de distrito Shelly Dick ordenó la semana pasada al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mantuviera a Chanthila “Shawn” Souvannarath, de 44 años, en Estados Unidos mientras presentaba lo que la jueza denominó su “solicitud sustancial de ciudadanía estadounidense”, según consta en los registros judiciales. Nació en un campo de refugiados en Tailandia, pero obtuvo la residencia permanente legal en Estados Unidos antes de cumplir su primer año, según documentos judiciales.

Pero Souvannarath le envió un mensaje a su esposa por WhatsApp el domingo, diciéndole que estaba en Dongmakkhai, Laos, según una captura de pantalla que ella compartió con The Associated Press. El mensaje termina con «Los quiero a todos».

«Es muy desafortunado, especialmente para los hijos que tenemos juntos», dijo Beatrice Souvannarath a AP.

Los correos electrónicos, llamadas telefónicas y mensajes de texto enviados a ICE y al Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. no fueron respondidos de inmediato.

La ACLU de Luisiana, que representa a Souvannarath, calificó la deportación como una «violación flagrante de una orden judicial federal». Antes de su deportación, Souvannarath había estado detenido en un centro de ICE recién inaugurado en la Penitenciaría Estatal de Luisiana en Angola.

“ICE acaba de ignorar una orden judicial federal y destrozó a otra familia”, declaró Alanah Odoms, directora ejecutiva de la ACLU de Luisiana. “Esta administración ha demostrado que ignorará los tribunales, la Constitución y la ley para impulsar su agenda de deportaciones masivas, incluso si eso significa destruir la vida de ciudadanos estadounidenses”.

La deportación se produce en un momento en que funcionarios de la administración Trump se han enfrentado repetidamente con los tribunales por sus intentos de deportar a un gran número de inmigrantes. Ya se han dado casos de deportación de ciudadanos estadounidenses, incluyendo niños nacidos en Estados Unidos .

Chanthila Souvannarath fue puesto bajo custodia de ICE en junio luego de un control anual con las autoridades de inmigración en Alabama, donde había estado viviendo, dijo su esposa.

“Cuando fue a registrarse, lo detuvieron. Y nuestros dos hijos menores estaban con él”, dijo Beatrice Souvannarath a AP. “Fueron los dos meses más difíciles de mi vida”.

Pasó gran parte de su infancia viviendo con uno o ambos padres en Hawái, el estado de Washington y California. Su padre, originario de Laos, es ciudadano estadounidense naturalizado, y Souvannarath afirma que su ciudadanía se deriva de esa condición.

“He vivido continuamente en Estados Unidos desde la infancia”, escribió Souvannarath en una carta desde el centro de detención migratoria, “y siempre me he considerado ciudadano estadounidense”.

Souvannarath presentó una moción de emergencia para retrasar su deportación. Dick, juez federal con sede en Baton Rouge, Luisiana, emitió una orden de restricción temporal el jueves, alegando el «daño irreparable que causaría una deportación inmediata».

“Aunque el gobierno tiene interés en la aplicación de sus leyes de inmigración, la posible deportación de un ciudadano estadounidense perjudica gravemente el interés público”, escribió Dick, quien fue nombrado juez federal por el presidente Barack Obama. Souvannarath no podría litigar eficazmente su caso desde Laos, añadió.

El expediente judicial no muestra cambios en el caso de Souvannarath desde que el juez emitió la orden de restricción temporal, que expiraba el 6 de noviembre. Dick se negó a comunicarse con su oficina para hacer comentarios.