Reestructuran el liderazgo de ICE en todo el país en una importante reforma

El gobierno de Trump está reasignando al menos la mitad de los principales líderes de las oficinas de Inmigración y Control de Aduanas en todo el país en una importante reestructuración de la agencia responsable de llevar a cabo la visión del presidente de deportaciones masivas, según un funcionario actual y uno ex funcionario del gobierno estadounidense.

El funcionario actual, que no estaba autorizado a hablar públicamente sobre el asunto y habló bajo condición de anonimato, dijo que 12 directores de oficinas de campo de ICE (los oficiales que dirigen la red de oficinas de campo en todo el país responsables de la aplicación de las leyes de inmigración) estaban siendo reasignados.

La mitad será reemplazada por personal actual o retirado de Aduanas y Protección Fronteriza, mientras que la otra mitad será reemplazada por oficiales del ICE, según informaron tanto los funcionarios actuales como los anteriores. Los cambios fueron iniciados por el Departamento de Seguridad Nacional, indicó el funcionario actual, sin especificar qué ciudades se vieron afectadas.

El exfuncionario, quien tiene conocimiento directo de los cambios y habló bajo condición de anonimato para discutir información que no estaba destinada a ser divulgada públicamente, dijo que además de las 12 reasignaciones, se estaban reemplazando líderes en otras cuatro ciudades por jubilación u otras circunstancias. Añadió que estas ciudades incluyen importantes objetivos de control migratorio, como Chicago, Los Ángeles y Washington.

Agregó que el liderazgo de ICE ha estado discutiendo los cambios con otros funcionarios de la administración Trump durante algún tiempo como parte de una amplia revisión de la agencia.

El motivo de los cambios de personal no quedó claro de inmediato. Sin embargo, indican una mayor integración de los agentes de la Patrulla Fronteriza en el ICE en un momento en que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza ha sido acusada de emplear tácticas de mano dura en la aplicación de las leyes migratorias.

Un cambio importante en el liderazgo de Trump en materia de inmigración

Con un total de 25 oficinas de campo en todo el país, las reasignaciones equivalen a la rotación de aproximadamente la mitad o más del personal de mayor jerarquía que lleva a cabo los planes de aplicación de la ley inmigratoria de línea dura del presidente, que han visto un importante despliegue de fuerzas del orden en las principales ciudades estadounidenses, miles de arrestos y un creciente temor entre los residentes, especialmente en las comunidades inmigrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional y la Casa Blanca no hicieron comentarios sobre las reasignaciones y, en cambio, cada uno destacó que todos los elementos de control de inmigración estaban trabajando como un solo equipo.

Colocar a funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza en puestos superiores dentro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas crearía un papel ampliado para una agencia que ya está a la vanguardia de muchas de las tácticas agresivas vistas tanto en Los Ángeles como ahora en Chicago.

Los agentes de la CBP, en particular los agentes de la Patrulla Fronteriza, han llevado a cabo algunas de las operaciones más controvertidas en el marco de la ofensiva migratoria en ambas ciudades, incluyendo una redada reciente en Chicago, donde los agentes descendieron en rappel desde un helicóptero hasta un edificio de un complejo de apartamentos. Los agentes de la Patrulla Fronteriza también han salido de un camión en movimiento para perseguir a personas y realizar patrullajes por el centro de Chicago.

Los agentes de la Patrulla Fronteriza protegen la tierra y el agua entre los cruces fronterizos oficiales para evitar que el tráfico de personas, el tráfico de drogas u otros tipos de contrabando ingresen a los EE. UU. ICE, desde su creación en 2003, es la principal agencia responsable de la aplicación de las leyes migratorias dentro del país.

Pero durante la administración Trump, los agentes de la Patrulla Fronteriza han estado participando en operaciones de control de inmigración en todo el país, lejos de sus tareas más tradicionales.

Gregory Bovino , el jefe del sector de la Patrulla Fronteriza de California que ha estado dirigiendo las operaciones de la Patrulla Fronteriza en ambas ciudades, está acusado de lanzar botes de gas lacrimógeno a los manifestantes y subió al estrado el martes como acusado en una demanda federal sobre si los funcionarios federales están usando fuerza excesiva en Chicago.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas afirma que sus agentes llevan a cabo “operaciones de control específicas”, que a menudo implican horas de vigilancia para localizar a personas que intentan expulsar del país.

Es el último de una serie de cambios de personal.

Esta es la tercera reestructuración de ICE desde que Trump asumió el cargo, lo que refleja la importancia del papel de la agencia en la ejecución de la visión del presidente.

En febrero, Seguridad Nacional reasignó a Caleb Vitello , director interino de ICE, a otro puesto. Posteriormente, Todd Lyons, un veterano agente de ICE, fue anunciado como el nuevo director interino de la agencia, cargo que aún ocupa.

Luego, en mayo, ICE anunció la reasignación de los dos altos funcionarios que dirigían las principales ramas de la agencia.

Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, no hizo comentarios el martes sobre los cambios de personal, pero dijo en un comunicado que el departamento sigue «concentrado en los RESULTADOS y los cumpliremos».

“Este es un solo equipo, una sola lucha”, dijo. “El presidente (Donald) Trump cuenta con un equipo brillante y tenaz, liderado por la secretaria (Kristi) Noem, para cumplir con el mandato del pueblo estadounidense de expulsar a los inmigrantes ilegales de este país”.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, dijo en una declaración enviada por correo electrónico: “Todo el equipo del Presidente está trabajando en conjunto para implementar la agenda política del Presidente, y los tremendos resultados, desde asegurar la frontera hasta deportar a inmigrantes ilegales criminales, hablan por sí solos”.