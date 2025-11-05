Un funcionario de la Patrulla Fronteriza, responsable de la represión migratoria, defiende sus tácticas mientras Trump lo celebra

El comandante de la Patrulla Fronteriza que lidera una ofensiva contra la inmigración en Chicago aplaudió las tácticas agresivas de sus agentes que han provocado la reacción de los residentes y demandas .

Desde el uso de agentes químicos hasta una incursión con helicóptero en un edificio de apartamentos, Gregory Bovino defendió el enfoque del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos como apropiado y necesario para lo que él afirma son amenazas que sus agentes han enfrentado en la tercera ciudad más grande del país.

“No tenía ninguna razón para pensar que sería tan malo, pero es mucho peor de lo que jamás imaginé”, dijo Bovino a The Associated Press durante una extensa entrevista entre una reunión con empleados en una oficina suburbana de la CBP y otra declaración en el marco del creciente litigio sobre sus tácticas.

Más de 3200 personas por presuntas infracciones migratorias han sido arrestadas desde que la “ Operación Midway Blitz ” comenzó en septiembre, como parte de la ofensiva del gobierno de Trump contra las ciudades con políticas de inmigración “santuario”. Lo que empezó con un puñado de arrestos en comunidades con alta población latina e inmigrante se ha extendido por toda la ciudad de 2,7 millones de habitantes y sus numerosos suburbios, llegando incluso a Indiana.

Bovino habló con AP mientras nuevos equipos reemplazaban a los agentes que habían pasado dos meses en Chicago, algunos procedentes directamente de una operación en Los Ángeles . Comparó a los agentes que patrullaban la región con policías de barrio, pero su misión es contrarrestar una “invasión” de “inmigrantes ilegales con antecedentes penales”, como los líderes de la administración Trump describen a las personas que viven en el país sin permiso legal.

“Somos lo que yo llamo ahora los que destruyen los santuarios”, dijo. “No hay santuarios. No habrá santuarios”.

Redoblando la apuesta por los agentes químicos

Bovino es visible en los alrededores de Chicago, donde la presencia de agentes de la Patrulla Fronteriza lejos de las fronteras internacionales ha sobresaltado a los residentes.

Mientras mantiene su puesto como jefe de un sector de la Patrulla Fronteriza en El Centro, California, en la frontera entre Estados Unidos y México, Bovino ha realizado patrullajes en lancha por el río Chicago y ha liderado a agentes armados en una marcha por la zona comercial de la Avenida Michigan. Se le ve con frecuencia en las operaciones diarias, a menudo en La Villita , un barrio mexicano con una concurrida zona comercial.

Los avistamientos de agentes en Chicago y sus alrededores provocan reacciones inmediatas de activistas y residentes, quienes hacen sonar silbatos y bocinas mientras algunos siguen a los vehículos de la CBP. Los agentes han recurrido cada vez más a balas de goma, bolas de pimienta y gas CS, un irritante sintético utilizado por la policía como gas lacrimógeno.

Durante un enfrentamiento en Little Village, Bovino lanzó un bote de gas lacrimógeno contra una multitud que, según él, incluía a manifestantes. El Departamento de Seguridad Nacional afirmó que Bovino fue alcanzado por una piedra. Los testigos rechazaron esta versión, asegurando que los agentes desplegaron el gas sin previo aviso.

Bovino declaró a la AP que el uso de agentes químicos es “mucho menos letal” que aquello a lo que se enfrentan los agentes.

“Utilizamos la mínima fuerza necesaria para efectuar el arresto, eso es lo que hacemos”, dijo. “Si hubiera tenido más gas lacrimógeno, lo habría utilizado”.

Las tácticas de los agentes de inmigración son objeto de impugnaciones legales. Un juez les ha exigido que lleven cámaras corporales y documenten las detenciones, y ha obligado a Bovino a comparecer ante el tribunal. En el suburbio de Broadview, donde se ubica un centro de procesamiento de inmigrantes , también se han abierto tres investigaciones penales contra agentes federales.

Elogiar una redada que aumentó las tensiones

Los agentes han realizado arrestos frente a juzgados , escuelas , domicilios y, cada vez con mayor frecuencia, en autopistas. El lunes, media docena de agentes visitaron una parada de camiones en Hampshire, a unos 80 kilómetros (50 millas) de Chicago, para llamar a las cabinas de los camiones y preguntar a los conductores si eran ciudadanos estadounidenses. El operativo se asemejaba a los puestos de control de la Patrulla Fronteriza que son comunes a lo largo de la frontera con México. La agencia AP presenció dos arrestos: un hombre uzbeko y un conductor ruso con una solicitud de asilo pendiente.

Bovino habló poco después de que el presidente Donald Trump respaldara el uso de gases lacrimógenos y otras tácticas raramente vistas fuera de la frontera por parte de su administración porque “hay que sacar a la gente”.

“Creo que (las redadas) no han llegado lo suficientemente lejos porque nos han frenado los jueces, los jueces liberales, que fueron nombrados por Biden y por Obama”, dijo Trump en una entrevista con “60 Minutes” de CBS que se emitió el domingo.

Bovino insiste en que algunos residentes de Chicago le han dado las gracias, incluso después de una redada en la que cientos de agentes irrumpieron en un edificio de apartamentos en el barrio de South Shore, de mayoría negra, que ha experimentado una afluencia de inmigrantes y ha provocado quejas frecuentes.

Los agentes utilizaron un helicóptero Blackhawk para descender en rappel al edificio y explosivos para abrir las puertas en una redada que los críticos calificaron de excesiva e inhumana.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, solicitó una investigación sobre las denuncias de que varios niños fueron atados con bridas, mientras que otros ciudadanos estadounidenses fueron retenidos durante horas. Las autoridades federales informaron sobre la detención de dos personas presuntamente vinculadas a la pandilla Tren de Aragua , además de decenas de sospechosos de violar las leyes de inmigración.

Bovino afirmó que la inteligencia de la agencia indicaba que el edificio representaba una amenaza, lo que motivó el intenso operativo.

“Mucha gente dijo que era excesivo. ¿Y cómo pensaban instalar un sistema de seguridad en el techo para garantizar la seguridad de quienes entraran a ese apartamento o a los edificios vecinos?”, dijo. “Me enorgullece decir que salió de maravilla”.

Bovino dijo que no ha visto pruebas de que los equipos de la Patrulla Fronteriza hayan tenido contacto con niños, a pesar de los testimonios de los residentes y los videos, incluso en un vecindario donde la gente dijo que los niños que se preparaban para un desfile de Halloween estuvieron expuestos a gases lacrimógenos.

Culpar a los líderes electos y a los activistas

La presencia de Bovino es motivo de frecuentes y airadas ruedas de prensa en el bastión demócrata, donde Pritzker , considerado un posible candidato presidencial para 2028, y Trump intercambian acusaciones. Pritzker argumenta que los agentes federales exacerban las tensiones y que el aumento de la militarización forma parte de un complot más amplio para influir en las elecciones.

Bovino señala con el dedo a Pritzker, a los activistas y a los medios de comunicación. Calificó a Pritzker de «completamente desinformado» y pronunció mal su nombre repetidamente durante la entrevista, incluso después de que se lo señalaran, además de criticar la apariencia del gobernador.

En respuesta, la oficina de Pritzker declaró el martes que el gobierno federal ha desviado valiosos recursos de seguridad pública a las “maniobras publicitarias de Bovino destinadas a alimentar su ego”.

Bovino no quiso precisar cuándo finalizaría la operación en Chicago ni qué ciudad podría ser el próximo objetivo, insistiendo en el factor sorpresa.

“Vamos a estar en Chicago bastante tiempo”, dijo. “Pero nunca se sabe”.