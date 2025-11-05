La activista conservadora Laura Loomer, aliada de Trump, afirma tener un nuevo pase de prensa del Pentágono

Con la sala de prensa del Pentágono prácticamente despejada de periodistas de los principales medios, la activista conservadora y aliada del presidente, Laura Loomer, afirma que se le ha concedido una acreditación para trabajar allí.

Loomer tiene una gran influencia en las redes sociales y cuenta con la confianza del presidente Donald Trump, a quien frecuentemente presiona para que destituya a funcionarios gubernamentales que considera poco leales a su administración. Algunos de sus objetivos han sido figuras clave en el ámbito de la seguridad nacional, como Dan Driscoll, secretario del Ejército.

Los funcionarios del Pentágono no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios realizada el martes. El Washington Post fue el primero en informar sobre la obtención de sus credenciales.

Prácticamente todos los reporteros del Pentágono que trabajan para medios tradicionales se declararon en huelga el mes pasado en lugar de aceptar una nueva política que, según afirman, restringiría su capacidad para informar sobre noticias no autorizadas por el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Varios medios de derecha han ocupado su lugar , aunque los periodistas sancionados siguen trabajando en reportajes relacionados con el Pentágono.

«Me complace anunciar que, tras un año desvelando las noticias más importantes sobre seguridad nacional y desenmascarando a los agentes corruptos y desleales del Departamento de Defensa, estaba lista para incorporarse a la prensa», declaró Loomer en X , antes Twitter. No respondió de inmediato a la solicitud de comentarios.

A principios de este año, criticó a Driscoll por homenajear públicamente a un condecorado con la Medalla de Honor que previamente había intervenido en la Convención Nacional Demócrata. Por otra parte, Driscoll revocó el nombramiento de un exfuncionario de la administración Biden para impartir clases en West Point después de que Loomer lo criticara por ello.

Aunque Trump posteriormente restó importancia a la influencia de Loomer, el presidente despidió la primavera pasada a un puñado de funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional después de que ella le presentara pruebas de su supuesta deslealtad.

Sin embargo, ha generado controversia entre algunos miembros de la administración, quienes recelan de su influencia, que ha incluido viajar en el Air Force One con Trump. Aunque se le ha concedido un espacio en la sala de prensa del Pentágono, Loomer no ha recibido acreditación para informar desde la Casa Blanca. Loomer también ha sido criticada por difundir teorías conspirativas y publicar mensajes antiinmigrantes y antimusulmanes.

“Es innegable que mi periodismo de investigación ha tenido un impacto enorme en el panorama de las decisiones de personal dentro del Poder Ejecutivo, nuestras agencias de inteligencia y el Pentágono”, escribió Loomer en X. “Espero seguir cubriendo el Pentágono y destapar más historias que impacten a nuestro país y nuestra seguridad nacional”.

En su publicación en redes sociales, también pidió a la gente que la alertara sobre noticias a través de “La línea de denuncia Loomed, la línea de denuncia más influyente de todo DC”.

Phil Stewart, reportero de seguridad nacional de Reuters, señaló el martes en una publicación en redes sociales que la nueva política de medios de Hegseth expondría a los reporteros a la revocación de su acceso por buscar información del personal del Departamento de Defensa que no hubiera sido autorizada para su divulgación.

Sin embargo, el llamamiento de Loomer para obtener información no se dirigía explícitamente a las personas que trabajan en el Departamento de Defensa.