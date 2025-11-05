La demócrata Abigail Spanberger gana la histórica elección a gobernadora de VA

La demócrata Abigail Spanberger ha ganado unas elecciones históricas y se ha convertido en la primera gobernadora de Virginia, derrotando a la vicegobernadora republicana Winsome Earle-Sears en una contienda crucial de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Minutos después se confirmó una segunda victoria para los demócratas: la senadora estatal demócrata Ghazala Hashmi se impuso en la contienda para convertirse en la próxima vicegobernadora de Virginia, derrotando al presentador de radio republicano John Reid.

Siguen llegando resultados de la contienda por la fiscalía general de Virginia.

Spanberger pronunció un discurso de victoria en Richmond el martes por la noche. La excongresista obtuvo el 54,5% de los votos, mientras que Earle-Sears quedó por detrás con el 45,3%, según informó Associated Press.

La elección para gobernador se anunció aproximadamente una hora después del cierre de las urnas. Esto representa una victoria para los demócratas en una elección que ambos partidos consideraban clave para las elecciones legislativas de mitad de mandato de 2026.

En la contienda por la vicegobernación, Hashmi se alzó con el 53,1% de los votos, mientras que Reid obtuvo el 46,6%, informó The Associated Press a las 8:30 pm con el 56% de los votos escrutados.

Ha sido un ciclo electoral marcado por un puñado de debates formales, una buena dosis de drama político y una gran cantidad de dinero recaudado en las elecciones estatales.

La contienda por la fiscalía general no ha sido una excepción.

En la boleta electoral, el fiscal general republicano Jason Miyares se postula para la reelección contra el retador demócrata Jay Jones, abogado y ex delegado estatal.

Con aproximadamente el 67,9% de los votos escrutados, Jones ha obtenido el 51% de los votos, mientras que Miyares le sigue de cerca con el 48,6%, a las 20:45 horas.

Fuera de las elecciones estatales, los 100 escaños de la Cámara de Delegados de Virginia están en juego.

Una contienda histórica por la gobernación

La victoria de Spanberger frustró las esperanzas de los republicanos de mantener el poder en los tres cargos principales, actualmente ocupados por el gobernador Glenn Youngkin.

En Virginia, los votantes tienen la opción de dividir su voto, brindando su apoyo a candidatos de ambos partidos en la misma papeleta.

Las encuestas mostraron que Spanberger mantenía una ventaja considerable sobre Earle-Sears en las semanas previas al día de las elecciones .

Spanberger también había recaudado mucho más dinero que su oponente republicano, con más de 65 millones de dólares en comparación con los 35 millones de dólares de Earle-Sears, según informes recientes sobre financiación de campañas compartidos por el Proyecto de Acceso Público de Virginia .

Aunque las elecciones garantizaban el nombramiento de la primera mujer como gobernadora del estado, ninguno de los candidatos hizo de la naturaleza histórica de la contienda un punto central de sus campañas, centrándose en cambio en temas como la economía .

Spanberger, exagente de la CIA y exmiembro del Congreso, había declarado que la elección giraba en torno a las dificultades de los votantes comunes , incluidos aquellos afectados por los recortes en la plantilla federal o los aranceles. Adoptó un enfoque más moderado y evitó hablar de Trump.

Earle-Sears puso de relieve la situación de los estudiantes transgénero en las escuelas públicas y la necesidad de reducir el costo de vida. Antes de asumir el cargo de vicegobernador, Earle-Sears sirvió en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y en la Cámara de Delegados de Virginia a principios de la década de 2000.

La contienda por la fiscalía general reaviva viejos mensajes.

En las últimas semanas antes del día de las elecciones, la contienda por la fiscalía general puso de relieve antiguos mensajes de texto enviados por Jones que demostraban que fantaseaba con la violencia política contra un antiguo colega.

Jones se disculpó por esos mensajes, pero estos provocaron una reacción negativa del Partido Republicano en todo el país, y los republicanos han pedido al candidato demócrata que se retire de la contienda.

Jones ha quedado por detrás del actual senador republicano en las últimas encuestas, incluyendo una realizada por Roanoke College del 22 al 27 de octubre.

Durante el debate entre los candidatos, Jones intentó redirigir la contienda hacia Trump y argumentó que Miyares no podía oponerse a los abusos de poder de la Casa Blanca.

Miyares ha argumentado que Jones no está cualificado y ha destacado su trayectoria como fiscal general, citando sus acciones en materia de delincuencia y educación.

Elecciones para vicegobernador

Hashmi asumirá el cargo de vicegobernador en sustitución de Earle-Sears, quien optó por no presentarse a la reelección y en su lugar hizo campaña para gobernador.

Hashmi es la primera estadounidense de origen indio en ganar un cargo estatal en Virginia. Será la primera mujer musulmana del país en ocupar un cargo estatal.

Las encuestas se habían inclinado a favor de Hashmi , con una ligera ventaja de alrededor de dos puntos sobre Reid en las últimas semanas. Ambos candidatos residen en la zona de Richmond.

Antes de ser elegida para la Asamblea General de Virginia, Hashmi se desempeñaba como administradora académica. Ha impulsado temas como la salud reproductiva, la protección contra la violencia armada y la economía.

Reid también ha puesto el foco en la economía durante su campaña, junto con la aplicación de la ley, los derechos de los padres y el control de las leyes de inmigración.

Al inicio de su carrera, Reid trabajó como becario para el expresidente Ronald Reagan. Según su sitio web, se desempeñó como director de comunicaciones de Iraq and Afghanistan Veterans of America, una organización de veteranos.

participación electoral

Un gran número de votantes optaron por emitir su voto anticipadamente , una cifra récord para una elección no presidencial en Virginia, según el Proyecto de Acceso Público de Virginia.

Más de 130.000 personas votaron anticipadamente en persona en el condado de Fairfax, según la oficina electoral del condado. El personal y los voluntarios comenzaron a procesar esos votos anticipados el martes por la mañana para tener los resultados listos antes del cierre de las urnas a las 19:00.

Según una actualización de la oficina electoral del condado de Fairfax , el 23,9% de los votantes registrados votaron por correo o anticipadamente en persona. Otro 20,1% de los 808.000 votantes registrados del condado votaron el día de las elecciones, según datos de las 15:00.

En el condado de Loudoun, aproximadamente el 45,5% de los 307.000 votantes registrados emitieron su voto, incluyendo los votos anticipados y por correo, según una actualización de las 4 pm de la oficina electoral del condado.

Según la Oficina Electoral del Condado de Prince William, más de 62.000 residentes votaron el martes, hasta las 4 de la tarde. Esto elevó la participación electoral del día de las elecciones al 18,8%, y otro 23,2% de los votantes emitieron votos por correo o anticipadamente.