Un bebé probablemente murió por abuso antes de que sus padres denunciaran su desaparición

Un bebé de siete meses probablemente murió por abuso por parte de sus padres antes de que hicieran un informe falso de que había sido secuestrado, dijeron las autoridades el miércoles.

Los fiscales y las autoridades del sheriff del sur de California dijeron que creen que Emmanuel Haro fue abusado por su padre, Jake Haro, de 32 años, y su madre, Rebecca Haro, de 41, quienes fueron arrestados la semana pasada y han sido acusados ​​de su asesinato.

Las acusaciones de abuso surgen en medio de la búsqueda de Emmanuel en la región interior al este de Los Ángeles. Comenzó después de que Rebecca Haro denunciara el 14 de agosto que fue agredida y dejada inconsciente mientras cambiaba el pañal de su hijo afuera de una tienda en la comunidad de Yucaipa, en el condado de San Bernardino. Dijo que al despertarse lo encontró desaparecido.

“La presentación en este caso refleja nuestra creencia de que el bebé Emmanuel fue abusado, víctima de abuso infantil a lo largo del tiempo, y que eventualmente, debido a ese abuso, sucumbió a esas lesiones”, dijo a los periodistas el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin.

La pareja se encuentra detenida bajo fianza de un millón de dólares cada una. Está previsto que comparezcan ante el juez la próxima semana.

El martes se dejaron mensajes solicitando comentarios al abogado que figura como representante de ellos en los registros judiciales en línea.

Las autoridades afirmaron haber encontrado inconsistencias en el relato de la madre. Registraron la casa de la pareja en la comunidad de Cabazon, en el condado de Riverside, y arrestaron a los Haro el viernes, anunciando que creían que el niño estaba muerto.

Durante el fin de semana, los agentes del sheriff buscaron los restos del niño en un campo junto a una autopista en presencia de Jake Haro, quien, según las autoridades, cooperó. No se encontró el cuerpo del niño y no se proporcionó información adicional sobre la búsqueda.

Hestrin dijo que Jake Haro debería haber sido sentenciado a prisión después de declararse culpable en tribunal abierto en 2023 de abusar de otro de sus hijos en 2018. La niña sufrió fracturas de costillas y cráneo, una hemorragia cerebral y otras lesiones que le causaron daños permanentes, dijo Hestrin.

Dijo que la Fiscalía solicitó al juez que condenara a Haro a prisión en ese momento, pero en lugar de eso se le permitió cumplir 180 días de libertad laboral, más la libertad condicional.

“Fue un error de juicio escandaloso por parte de este juez”, dijo Hestrin.

Travis Trapp, portavoz del Tribunal Superior del Condado de Riverside, se negó a hacer comentarios.